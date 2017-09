Desafió a Madonna

Noche épica en Toronto gracias a Lady Gaga que consiguió poner al público del Festival en pie gracias a su interpretación al piano de la canción Bad Romance minutos antes del estreno del documental Gaga: Five Foot Two. El teatro Princesa de Gales casi se vino abajo con los aplausos y los gritos de los miles de «monsters» allí reunidos. La actuación, inesperada, sirvió de aperitivo a un documental producido por Netflix y dirigido por Chris Mourkarbel. Gaga dedicó la canción al cineasta: «Sin él no estaríamos aquí», dijo mientras le lanzaba un beso al aire. El filme es un simple pretexto para cimentar el legado de Lady Gaga, tan cuestionado por otros artistas como Madonna, quien, por cierto, recibe una declaración de intenciones por parte de Lady Gaga en la película. «Si quiere decir algo de mí que lo haga a la cara», argumenta la cantante de Bad Romance en uno de los mejores momentos de la narración.



A las estrellas del pop no les gusta enseñar la intimidad de sus vidas, la que demuestra que su ansiedad por triunfar les impide disfrutar del éxito que ya acumulan. A Lady Gaga la vemos llorar mucho en el documental; por el dolor de su cadera, por el corazón herido, por la soledad que la acompaña, por el miedo a no ser aceptada, su llanto es constante y sorprendente. Y con lágrimas llegó a la rueda de prensa previa al pase del documental. «Voy a tomarme un tiempo de descanso, aunque no sé durante cuanto tiempo. Me toca reflexionar y detenerme por un momento. Necesito cuidarme, recuperar mi salud, eso es lo importante», admitió entre sollozos.



La cantante estuvo en Toronto promocionando Gaga: Five Foot Two un documental que Netflix estrenará en su plataforma el próximo 22 de septiembre. Las cámaras nos llevan tras bastidores, siguiendo a la estrella, de nombre real Stefani Joanne Germanotta, durante el año 2013, entre el estreno de su álbum Artpop y el siguiente Joanne. Las cámaras capturan a Gaga sucumbiendo al dolor, llorando entre las sábanas por los espasmos de su espalda que ni los mejores masajistas pueden calmar. «Hay un elemento, y es importante, que convierte el dolor en un micrófono. Me obligo a transformar el dolor en algo positivo para mí. Quiero que la gente que vea el documental y sufra de dolor crónico sepa que no están solos. Este filme es una liberación porque los que vivimos con dolor nos avergonzamos de sentirlo. El público debe entender que cuando me ven cantando y bailando, lo hago por ellos, porque amo mi trabajo, porque adoro compartir mi música con ellos». En otras escenas del filme, Gaga aparece con su productor Mark Ronson o en el bautizo del hijo de uno de sus músicos. «La verdad es que disfruto con la experiencia artística y eso no siempre quiere decir tener control de lo que haces».



Sentada junto a Mourkabel en la rueda de prensa reconoció que en un principio no se sentía cómoda de participar en esta experiencia narrativa. «Fue la reacción de mi familia, de mis amigos, la que me llevaron a confiar en el director y permitir sus cámaras en mi vida. Me dijeron que la verdad es bella y que merecía la pena mostrar mi verdad, mi experiencia creativa». Gaga: Five Foot Two sigue a la cantante cuando, a los treinta años, celebra una década de éxito. «Mi vida ha cambiado de la mejor forma posible, pero eso incluye momentos muy duros». Es el valor de no tener miedo a mostrar su verdad lo que más llama la atención del documental. «Es muy personal compartir tu creatividad con el mundo porque quieres que todos amen lo que haces, es un regalo que les das, aunque siempre haya alguien a quien no le gusta. Yo no estoy en este negocio para que todo el mundo sea como yo, estoy aquí para crear fantasías, música, experiencias, películas, teatro, arte que inspire a la gente, ese es el mensaje del filme y el que yo tengo como mujer. Eso es lo que significa ser artista».