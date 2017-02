Demi Moore se suma a "Empire"

El miércoles 22 de marzo, llega a FOX Premium la segunda parte de la tercera temporada de "Empire", la serie que protagonizada por los galardonados Terrence Howard y Taraji P. Henson, ganadora de un Golden Globe y con tres nominaciones a los Premios Emmy, combina música, ambición y glamour con un emocionante drama familiar.

En esta nueva entrega, Demi Moore se sumará a la larga nómina de artistas invitados que serán parte de la serie, como Eva Longoria, Taye Diggs, Phylicia Rashad, NIa Long y Rumer Willis, hija de Demi Moore. Esto marcará el regreso de Moore a la pantalla chica, y lo hará en un rol recurrente, encarnando a una misteriosa enfermera.

Magnánima y grandilocuente, "Empire" relata la vida del talentoso y poderoso Lucious Lyon (Howard), rey del hip-hop y cabeza de Empire Entertainment, uno de los imperios de música más importantes, cuyo reinado se verá desafiado por sus tres hijos, Jamal (Jussie Smollett), Hakeem (Bryshere "Yazz" Gray), Andre (Trai Byers) y su ex- mujer Cookie (Henson).

Demi Moore es una de las mujeres más buscadas de Hollywood, su carrera actoral despegó en los años 80 luego de su papel en "St. Elmo's Fire". Protagonizó filmes icónicos como "A Few Good Men", "Ghost", "Indecent Proposal", "Disclosure" y "G.I. Jane". Cuenta con una nominación al Golden Globe como Mejor Actriz en Mini-Serie por su rol en "If These Walls Could Talk". Miniserie de la que también fue productora y que fuera nominada al Emmy como Mejor película para TV. Moore regresó a la pantalla en "Charlie's Angels: Full Throttle", "Bobby", "Flawless", "Happy Tears" y "The Joneses", entre otras. Sus últimas actuaciones se dieron en el thriller "Margin Call" y en el drama "Another Happy Day", como contrafigura de Ellen Barkin. En 2012, Moore debutó como directora en el aclamado filme original para cable "Five", una antología compuesta por cinco cortos que exploran el impacto del cáncer de mama en la vida de la gente, que le valió una nominación al Directors Guild of America. En Junio, Moore será parte de la comedia de Lucia Aniello "Rock That Body", junto a Scarlett Johansson , Kate McKinnon y Zoë Kravitz. Por otra parte acaba de finalizar el rodaje del filme independiente de Michael Mailer, "Blind" junto a Alec Baldwin.