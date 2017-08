La actriz y cantante estadounidense de origen mexicano Demi Lovato editará el 29 de septiembre su nuevo álbum, "Tell Me You Love Me".

Lovato anunció este nuevo disco por medio de un vídeo alojado en su perfil de la red social Instagram, en el que se pudo escuchar un breve fragmento de una canción inédita en la que canta un verso con el título del álbum: "Tell Me You Love Me".

Embed New Album: Tell Me You Love Me coming September 29th. Pre-order tonight at Midnight ET!! #TellMeYouLoveMe Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 1:00 PDT

Asimismo, el clip mostró la portada del disco, en blanco y negro y en la que aparece Lovato en primer plano con las manos sobre la cabeza.

La artista ha estrenado este verano su sencillo "Sorry Not Sorry", aunque por ahora no está confirmado que este tema forme parte de "Tell Me You Love Me".

Lovato debutó en el mundo de la música con "Don't Forget" (2008), un disco al que siguieron los trabajos "Here We Go Again" (2009), "Unbroken" (2011), "Demi" (2013) y "Confident" (2015).

La cantante será además la encargada de interpretar el himno nacional estadounidense antes del esperado combate de boxeo entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, que se celebrará el próximo sábado en Las Vegas.

Fuente: EFE