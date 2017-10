Del periodismo a la literatura

Pese a que la opinión académica insiste en separarlas, el periodismo y la literatura son dos actividades condenadas a entenderse. En la crónica encuentran el espacio propicio para vincularse y provocar sus mayores efectos de sentido. Este género periodístico que adquiere protagonismo en la actualidad se nutre de las técnicas propias de las novelas y los cuentos para transmitir hechos reales, relatos de no ficción.



Hay autores reconocidos de crónicas, encuentros, premios, ensayos, revistas y diarios que se animan a incorporarlas en sus páginas. Dado su capacidad para mantenerse vivas, estas historias saltan del papel de los periódicos a los libros.



Tal es el caso de Los detectives sentimentales, un proyecto del periodista de Diario UNO Javier Cusimano, publicado recientemente por la editorial Bruma y con el apoyo de Grupo América.

La novedad editorial es el resultado de dos años de escritura y ocho meses de edición. Será presentada hoy a las 19 en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, en el marco de la Feria del Libro Mendoza 2017. Lo hará junto con el reconocido escritor Sergio Olguín. El autor de La fragilidad de los cuerpos leyó el trabajo durante el proceso de edición y se sumó a la iniciativa, aportando el prólogo, en donde describe a los lectores los aspectos por los que vale la pena conocer esta obra.



Los detectives sentimentales reúne una compilación de 19 crónicas publicadas entre 2012 y 2013 en la sección Zona Franca de Diario UNO. Para trasladarse a su nuevo formato, las historias fueron reescritas, modificadas y enriquecidas.



Según el autor, estos textos están influenciados por el contexto de época, pero al estar poblados de narraciones sobre lugares y personajes locales "maravillosos", trascienden el tiempo.



"Son pedazos de un espejo roto que al unirse devuelven la imagen de la sociedad en que vivimos y de los héroes invisibilizados por los temas urgentes", dijo Cusimano para referirse a su trabajo, que es también el fruto de su incursión en el género.



"Siempre digo que tengo un pie puesto en la literatura y otro en el periodismo, amo ambas materias con la misma intensidad porque las dos brindan infinitas posibilidades de comunicación", expresó.



Crear mundos reales

Como explican sus mayores exponentes, en las crónicas "la noticia debe ser la anécdota y la anécdota la noticia". Es decir, el foco del periodista está puesto en hallar relatos que ejemplifiquen fenómenos universales. Su máxima premisa es informar a través de una historia, con personas de carne y hueso, atravesadas por emociones. Hay entonces una búsqueda por transformar datos en temas que involucren a actores reales y sus conflictos.



Científicos que investigan el misterio de la vida, detectives privados que siguen pistas para detectar infidelidades, una consulta a las cartas del tarot, la historia del kelper que se hizo argentino, una travesía al fin del mundo en bicicleta, un viaje en el tiempo por los pasillos del Archivo Histórico, tamberos, seminaristas, chocolateros, proyeccionistas de cine, tatuadores, adiestradores caninos y floristas, componen esta original propuesta literaria.



"Si pintar su aldea vuelve universal al artista, hay que reconocer que Javier lo consigue. Sus personajes y sus historias son todos de su aldea mendocina. La provincia alimenta cada crónica con las particularidades del lugar. Sin embargo, el resultado es un conjunto social que desborda los límites locales para volverse universal", dijo Sergio Olguín, creador de uno de las más entrañables periodistas de la ficción, Verónica Rosenthal.



"Ninguna crónica se sostiene si no está atravesada por una escritura que se destaque. La de Cusimano es límpida y efectiva. No se pierde en disquisiciones inútiles ni en frases rimbombantes puestas solo para llamar la atención. Tiene la escritura del buen periodismo, la de la buena literatura, como suele ocurrir en las crónicas más inolvidables", concluyó Olguín, que tendrá una entrevista mano a mano con Javier esta tarde en el Le Parc.



Emprendedores

La publicación de Los detectives sentimentales no hubiese sido posible sin el apoyo del director de Coordinación Editorial de Grupo América, Ariel Robert, que motorizó la idea.



"Esta iniciativa es en principio una contribución que los medios de comunicación hacen a la comunidad. El objetivo fue vincular a periodistas que tienen condiciones artísticas, con los públicos, para que accedan a este valor testimonial que tiene el libro", dijo. "Creemos que el valor de objeto que tiene el libro es muy importante en esta época de virtualidad y aproxima a la gente a poder interpretar las historias de otro modo. Nos parece bueno conjugar este papel de medio que tenemos, de bisagra entre autor y lector", aseguró Robert.



También apoyó este emprendimiento la Municipalidad de Guaymallén y Cultura del Gobierno de Mendoza.



Alejandro Frías, coordinador de Ediciones Culturales, expresó: "Nos interesa apoyar a los escritores que emprenden su propias publicaciones y a las editoriales que sostienen a los autores mendocinos. También en paralelo conjugar este objetivo con una propuesta de la Secretaría de Cultura que consiste en avanzar en la federalización".



Jorge Córdoba y Carolina Suárez, directores de Bruma Grupo Editor, empresa autogestiva con distribución nacional e internacional, señalaron que el trabajo al que se dedican en Mendoza muy poca gente lo hace. "No conocemos otras editoriales locales que hagan corrección de estilo y sugerencias a los autores. Si hay algo que nos ha destacado es la seriedad con la que asumimos cada libro", manifestaron.



"El trabajo de Cusimano tiene muy buena calidad de escritura. Es un joven autor que llegó con sus crónicas ya adaptadas a un formato literario y desde la corrección se pulieron aspectos que enriquecieron el texto final. Los relatos quedaron ágiles e interesantes. El lector local no debe dejar de leer este libro porque lo toca de cerca", resaltaron desde la editorial.