Deadpool sigue sorprendiendo a la hora de los premios

En plena temporada de entregas de premios, nos encontramos con una serie de títulos que, tras tantas nominaciones y galardones de distintas galas, se alzan como las películas previsiblemente más destacadas del año. Las últimas nominaciones anunciadas pertenecen al Gremio de Productores de América, donde siguen apareciendo los dos títulos que más podrían marcar el año: 'La ciudad de las estrellas: La La Land' y 'Moonlight', dos obras muy distintas pero especialmente alabadas, junto a otras como 'La Llegada', 'Hasta el último hombre' o 'Manchester Frente al Mar'.

Pero en estas nominaciones no destacan únicamente esas películas, las cuales copan tantos titulares que lo raro sería que no estuviesen en alguna entrega de premios. La obra protagonizada (y producida) por Ryan Reynolds con 'Deadpool', a pesar de haber pasado todo un año, sigue dando que hablar porque, aunque hayan sido estrenadas decenas de películas a posteriori, para el Gremio de Productores es una de las mejores producciones del año. Y tiene mérito llegar ahí cuando las obras de superhéroes no suelen ser las más valoradas a la hora de otorgar premios.

Premio Darryl F. Zanuck a la mejor producción

- 'La Llegada'

- 'Deadpool'

- 'Fences'

- 'Hasta el último hombre'

- 'Comanchería'

- 'Figuras Ocultas'

- 'La ciudad de las estrellas: La La Land'

- 'Lion'

- 'Manchester Frente al Mar'

- 'Moonlight'

Mejor producción animada

- 'Buscando a Dory'

- 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

- 'Vaiana'

- 'Mascotas'

- 'Zootrópolis'

Mejor producción documental

- 'Dancer'

- 'The Eagle Huntress'

- 'Life, Animated'

- 'O.J.: Made in America'

- 'Tower'

