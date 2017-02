Deadpool no lo logró y Hugh Jackman se despide de Wolverine

Hugh Jackman lleva ocho entregas de la saga 'X-Men' siendo Wolverine, además de 'Logan', la novena de la serie, que se estrenará en pocos días. Ha sido el personaje al que más ha interpretado en su carrera. Después de 17 años dando vida al anti-héroe de Marvel, el actor ha decidido abandonar su traje.

Incluso el emergente proyecto que tiene como fin juntar a Wolverine y 'Deadpool', interpretado por Ryan Reynolds, en la misma película no ha convencido a Jackman. "Es probablemente un mal momento porque me encanta Ryan Reynolds y me encanta Deadpool, pero ya sabía que quería dejarlo y que no podía hacer esta película si me cuestionaba si estaba fuera", declaró a Fandango.

Patrick Stewart, que encarna a Charles Xavier en 'Logan', ha declarado por su parte que el no tenía la intención de retirarse. El que lleva siete entregas interpretando al Profesor X declaró que tampoco estaba convencido de que Jackman iba a abandonar su personaje estrella. "Entiendo por qué Hugh realizó dichas declaraciones", aseguró bromeando, "es la manera de Hugh de promocionar la película".

Finalmente, Stewart añadió, "Para mí no. No tengo planes de decir adiós". Mientras, el primero permanece firme en su posición. "Estoy fuera", afirmó a la publicación. Será, por lo tanto, 'Logan', que se estrenará el próximo 3 de marzo, su última aparición en la saga.

Fuente: ECartelera