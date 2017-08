Deadpool 2 retomó el rodaje 48 horas después de una muerte

El pasado lunes el rodaje de 'Deadpool 2' tuvo que parar debido a un trágico accidente: la muerte de una de sus dobles de acción , Joi "SJ" Harris, la especialista detrás de las escenas peligrosas de Zazie Beetz, mientras rodaban en el set de Vancouver.

La mujer, después de haber repetido las maniobras con éxito en los intentos anteriores, finalmente perdió el control de la moto y se estrelló contra una ventana de un edificio empresarial cerca de la Plaza Jack Poole.

La especialista no llevaba casco cuando esto ocurrió porque en esa escena Domino, el personaje que interpreta Beetz, no lo llevaría. Sin embargo, la anterior especialista le dejó uno suyo que le habían hecho a su medida y se colocaba debajo de la peluca, entonces no se vería. Pero este casco no estaba hecho a la medida de Harris y no hubo tiempo para que hiciesen uno para ella.

Desde Deadline se confirma que el equipo de 'Deadpool 2', aunque sigue afectado por el suceso, tomó la decisión de retomar el rodaje dos días después de lo ocurrido. El estreno de la película sigue estando previsto para el 1 de junio de 2018.

deadpool-1.jpg Ryan Reynolds.

deadpool-2.jpg