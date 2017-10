Deadpool 2, la segunda parte del desbocado personaje de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds, llega a las salas de cine de Estados Unidos el 1 de junio de 2018. Después de que Josh Brolin dudara a la hora de fichar por la cinta, el intérprete reveló por cuántas entregas firmó.





El actor, que también da vida a Thanos (Josh Brolin) en el Universo Cinemático de Marvel, se meterá en la piel de Nathan Summers, un mutante con un brazo y ojo tecno orgánicos, y a la hora de firmar su contrato para interpretar a este personaje, Brolin lo hizo por cuatro entregas dentro de la franquicia X-Men (vía Collider).





Esto quiere decir que no solo podríamos verlo como parte de la saga Deadpool, sino también en X-Force, película que sigue a un grupo de operaciones formado por mutantes mucho más despiadados que los X-Men y liderado por Deadpool y Cable. Por otro lado, no hay que olvidar las cintas centradas en la Patrulla X de Marvel y su nuevo spin-off Los Nuevos Mutantes. No obstante, no parecen existir demasiadas posibilidades de ver a Cable en estos últimos proyectos dirigidos a otro tipo de público.





Fuente: Sensacine