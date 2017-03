De Smallville a Guardianes de la Galaxia 2

James Gunn sigue lanzando noticias interesantes sobre 'Guardianes de la galaxia vol. 2'. La esperada secuela en la que se volverá a ver a Star Lord, Gamora o Groot contará con un personaje importante más. El director ha revelado que el actor Michael Rosenbaum, conocido por el público por haber sido Lex Luthor en la serie 'Smallville', tendrá "un papel relevante" y que estará relacionado con el de Sylvester Stallone.

En una entrevista en 'The Adam Carolla Show', el cineasta comentó este fichaje que aún no se había dado a conocer, al menos de forma oficial. "Tenemos un par de personajes que son muy importantes para el Universo Marvel y que tendrán su primera aparición en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y de los que el público no sabe nada. Sylvester Stallone interpretará a uno de ellos... y el otro lo hará mi amigo Michael Rosenbaum, su papel será relevante en la película y estará conectado con el de Sly", declara.

No se conoce más detalles sobre lo que ha comentado Gunn. Lo que sí está claro es que habrá muchas ganas de ver al icónic Lex Luthor de 'Smallville' convertido en un personaje de Marvel. De esta manera, sigue la estela de Michael Keaton y se convierte en otro de los actores que ha dado vida a personajes de DC Comics y Marvel. Rosenbaum y Gunn trabajaron juntos con el webserie 'PG Porn' y fue uno de los actores que estuvo a punto de hacerse con el papel de Star Lord antes de la llegada de Chris Pratt al proyecto.

Al hacerlo James Gunn oficial, Michael Rosenbaum se apresuró a compartir en su cuenta oficial de Twitter su ilusión por estar en la nueva película de 'Guardianes de la galaxia', la decimoquinta cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

Fuente: ECartelera