De la reina de La Paz: "El desnudo en escena es necesario para la obra"

"Me parece normal que la sociedad se escandalice un poco porque hay una reina vendimial que hace un desnudo en escena, pero es necesario para la obra", dice Macarena Cortez (24), actual soberana de La Paz , quien para interpretar un papel en la obra en la que actúa, deja su cuerpo al desnudo por algunos minutos.





La soberana, que es actriz y está en cuarto año de Arte Dramático en la Universidad Nacional de Cuyo , comenzó los ensayos con el resto del elenco –compuesto por su compañero Ernesto Latino Saá– en octubre del año pasado y se tomó un receso cuando fue electa reina de La Paz, para cumplir y participar en todas las actividades que demanda la Fiesta Nacional de la Vendimia.





Después de la elección, Macarena le mandó un mensaje al director, el mismo lunes, y el miércoles ya habían comenzado con los ensayos. La obra terminó el miércoles, pero les ofrecieron seguir con más funciones. La obra volverá a presentarse los miércoles de octubre y noviembre.





–¿Cómo te sentís con el revuelo que ha causado la noticia?

–En realidad está buenísimo que le den importancia al tema de la obra y me parece normal que se escandalicen un poco porque hay una reina que realiza un desnudo en escena, pero es necesario en la obra, ya que hace al personaje. Yo soy actriz, es mi profesión, se entiende que esto suceda. El tema de que sea reina no quiere decir que no lo pueda hacer.





–¿Tuviste dudas sobre si hacer el desnudo?

–Al principio me causó un poco de angustia, no sabía si lo podía hacer por el tema del reinado y no tenía muchas opciones, lo tenía que hacer igual. Nos pasó un hecho: nuestro director falleció –en referencia a José María Bombal– y no tenía con quién plantear que no quería hacerlo. Los que quedamos hicimos lo que pudimos para hacerlo como el director hubiese querido, no hacerlo era una falta de respeto hacia él, no había forma de charlarlo.





–¿Te costó hacerlo?

–No me animaba, me costaba mucho sacar el personaje, era demasiado fuerte, no lo podía sostener. Un día hablé con mi mamá y le planteé el tema de que no me animaba y ella me habló y me hizo entender que soy actriz, que esta es mi profesión y que esto es un paso para crecer.





06-La Paz - Sabrina Macarena Cortez.jpg Macarena Cortez, La Paz



–¿Cómo fue el momento del primer desnudo?

–Mi director me había dicho que me iba a sacar el vestido y que iba a ser muy cuidado. Cuando hicimos la foto me hicieron sacar todo y ahí me dije que no podía decir que no.





–Con el paso del tiempo, ¿te resultó más fácil?

–Cada vez me parece más fácil poder realizar el personaje, voy entendiendo más el objetivo, las circunstancias y lo voy aflojando en todas las acciones. Al principio, cuando estrenamos, estaba todo muy marcado lo que tenía que hacer. Cuando lo hago en Mendoza me siento relibre, que lo puedo hacer, que no conozco a nadie y cuando llevamos la obra a La Paz, sentía que era un gran desafío, que la gente iba a ver a su reina desnuda y lo que más impactó fue el profesionalismo y las actuaciones.





–¿Cómo fue la experiencia en La Paz? ¿Lo consultaste con la gente de la Municipalidad?

–Sí, lo consulté con la directora de Cultura y le expliqué que la obra no era fácil de digerir y ella me dijo que había que salir de lo desconocido y ella se aseguró de ver la obra. Cuando la hicimos en La Paz reiteramos que era para mayores de 18 años.





–¿Qué críticas recibiste?

–Las críticas fueron muy positivas. Mi familia me apoyó muchísimo, la gente felicitó a mis padres. Todos han entendido que este personaje, o yo que soy la reina y lo hace, tenemos fortaleza, y eso es lo que valoran y admiran, me he jugado haciendo esto y ojalá sea un ejemplo hacia las mujeres que no se animan a hacer algunas cosas por el qué dirán.





–¿Cómo se han tomado tus compañeros el revuelo mediático?

–Están contentos porque el otro día estuvimos en la tele, ahora todos los medios han despertado y nos viene bien porque queremos llegar a mucha gente. La obra es excelente, nos atraviesa a todos, nos gustaría salir de Mendoza, sería maravilloso ir por la provincia, participar de festivales.





–¿En algún momento te sentiste incómoda con tu cuerpo?

–Cuando acordamos que este personaje se sacara la ropa, me sentí un poco incómoda de que la gente me viera, me parecía medio atropellador, ponerme en el medio de la sala y de que todos me estén mirando por eso hemos tratando de cuidar de que no sea grotesco.





–¿Te sentís identificada con el personaje?

–Hay cosas que tenemos muchas mujeres, las personas en general, que tenemos todos, pero que algunos lo reprimen más. Creo que yo tenía mucho reprimido, me costó el tema de la relación en pareja, es muy diferente mi pareja a cómo lo plantea el personaje, yo valoro el amor más que lo sexual, el personaje tiene una relación muy vacía. Me resultó complicado el hecho de mostrarse en público en esa forma, me causó confusión, pero bueno después de la conversación con mi mamá, lo pude hacer.





–¿Te animarías en un futuro a hacer papeles más jugados todavía?

–Antes de haber hecho esta obra no había hecho nada más jugado, he llegado a llorar de la angustia de no animarme, pero uno va conociendo gente que te asesora y te ayuda a crecer. Si llego a estar en el lugar que yo quisiera, que es con profesionales serios, creo que va a ser inevitable llegar a hacer, por ejemplo, escenas de sexo, hay que ver de qué forma, no me arriesgaría a cualquier cosa, la idea no es quemarse a la primera que te contratan.





La obra

"Oración" Fue escrita en 1957 por el dramaturgo Fernando Arrabal. Dura 45 minutos. El elenco está compuesto por Macarena Cortez y Ernesto Latino Saá, la directora es Luján Duarte Jurczyszyn.