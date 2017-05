David Bowie fue el artista que más discos vendió en el Reino Unido en 2016

David Bowie (1947-2016) fue el cantante que más discos vendió en el Reino Unido en 2016, gracias a su último trabajo, "Blackstar", lanzado apenas dos días antes de su fallecimiento, el 8 de enero del pasado año.



Según la Industria Fonográfica Británica (BPI), Bowie vendió en 2016 más de 1,6 millones de ejemplares de "Blackstar", tanto en formato físico como digital, superando así a sus principales competidores, la cantante Adele y el rapero Drake.



Así, la británica vendió un 40 % menos de copias de su álbum "25" y se situó en segunda posición en el ránking de ventas de su país de origen, con 1,1 millón de ejemplares comercializados, y el canadiense Drake, con "Summer Sixteen", alcanzó el tercer puesto, con 1,09 millones de discos vendidos.



El editor de entretenimiento de la revista Heat, Boyd Hilton, aseguró al diario británico "The Guardian" que el éxito de ventas de Bowie se debió en gran parte a su muerte el 10 de enero de 2016, a los 69 años y después de una lucha de 18 meses contra el cáncer.



"Siempre se incrementa el interés cuando un artista legendario muere, por lo que el repunte de ventas podría achacarse a esa circunstancia", apuntó Hilton.



Algo que también sucedió con los trabajos del músico Prince, fallecido repentinamente el año pasado a los 57 años.



Además de "Blackstar", el vigésimo quinto y último álbum de estudio del músico británico, la recopilación "Best of Bowie" (2002) y el disco "El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte" (1972) también experimentaron un significativo ascenso de ventas.



Asimismo, según el informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, en sus siglas en inglés), Bowie fue el segundo artista que triunfó en ventas el pasado año a nivel mundial, solo por detrás de Drake.



La originalidad e intensidad de la obra de Bowie y su característica voz le convirtieron en uno de los maestros del glam rock, que vivió su momento álgido en los 70, y la inesperada noticia de su muerte conmocionó al mundo de la música.