El actor rosarino Darío Grandinetti protagoniza la adaptación cinematográfica del cuento "El asombrado" en la película "Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo", el largometraje compuesto por seis cuentos del recordado humorista gráfico y escritor dirigidos por seis realizadores diferentes, y en conversación con Télam afirmó que el autor "es como el buque insignia de la cultura de Rosario".



Grandinetti, que en el segmento "El asombrado" dirigido por Héctor Molina comparte escenas con Claudio Rissi, Mario Alarcón y la venezolana Catherine Fulop, afirmó anoche durante la presentación de la cinta en la Bolsa de Comercio de Rosario que se sentía "honrado" por poder participar del proyecto.



"Formar parte de algo que tenga que ver con "El Negro" acá en Rosario es casi como una obligación", manifestó el actor de prolífica carrera teatral, cinematográfica y televisiva, y añadió: "Es un autor que puede ser leído con cualquier nacionalidad, no importa. Pero para nosotros los rosarinos no se lo puede escindir de Rosario. El Negro era rosarino-rosarino".



El intérprete aseguró que en la obra de Fontanarrosa puede apreciarse una pertenencia a la ciudad del litoral santafesino en "la forma de relacionarse con las cosas pequeñas de la vida, como el fútbol, como la cosa que te va construyendo de a poco la idiosincrasia".



"A mí me parece un autor extraordinario, además de divertido, me parece muy profundo, muy tierno, muy conmovedor", dijo con entusiasmo Grandinetti, quien lamentó que el reconocimiento obtenido por su literatura "tal vez no estuvo a la misma altura" que la de su rol como humorista gráfico.



Por su parte, el actor, conductor, humorista y músico Pablo Granados, también rosarino, dijo a la agencia Télam que tuvo contacto con Fontanarrosa desde joven porque era conocido de su padre y lo recordó como "un tipo muy abierto que estaba hasta en la guía": "Porque lo llamabas y te contestaba el teléfono. Sencillo, muy culto, un tipo que valoraba mucho la amistad, cortaba lo que hacía para tomar un café con los amigos todas las tardes".



Granados protagoniza en la película el cuento "Sueño de barrio", dirigido por Néstor Zapata y con "Chiqui" Abecasis y Raúl Calandra, que en sus palabras "está buenísimo, un absurdo total que escribió "El Negro" sobre un comisario que recibe una denuncia por un pibe que soñó que se acostaba con una chica que le gusta y los padres se enteran porque le contó el sueño a sus amigos".



Granados admitió también que "sin ninguna duda la pintura de las cosas barriales y los personajes" de Fontanarrosa "han influenciado" su faceta de humorista, que luego desarrollaría en "Videomatch" y "No hay 2 sin 3".