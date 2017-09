Darín: "Para mí no es un premio, es un reconocimiento"

Ricardo Darín , el gran actor argentino, recibía en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián el premio Donostia a la trayectoria, una distinción reservada a los grandes artistas de la cinematografía mundial.





Este año la presencia argentina en San Sebastián se agiganta con el Premio a la trayectoria que recibirá Darín en una gala especial, en la que se proyectará La cordillera, el último filme de Santiago Mitre en el que interpreta a un presidente acuciado entre los problemas familiares y los dilemas ético-políticos.





ricardo-darin-4.jpg Ricardon Darín. Foto: AP.



El Donostia, que Darín recibía en la bella ciudad vasca bañada por el mar Cantábrico abandonando por unos días el rodaje de Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi (ganador del Oscar por La separación) y las funciones de Escenas de la vida conyugal con Andrea Pietra.





"Para mí no es un premio, es un reconocimiento, probablemente el más importante de mi vida, no sólo por lo que significa, sino por de quiénes viene, en una ciudad que adoro y de una gente que me ha abrazado desde el primer día", aseveró el actor de Nueve Reinas y El hijo de la novia, hablando sobre la distinción que recibirá.





Este galardón se suma a los muchos obtenidos por Ricardo Darín en su carrera, que incluyen cinco Cóndor de Plata, dos Konex, dos Premios Sur y un Goya, por mencionar sólo algunos. También ganó el Oscar a la mejor película con El Secreto de sus ojos.





En el pasado este mismo premio lo ganaron nada más ni nada menos que Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Robert Mitchum, Catherine Deneuve, Al Pacino, Jeremy Irons, Anthony Hopkins, Michael Caine y Robert de Niro, entre otros.