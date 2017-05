Darín: hay que tener la "mente atenta" para seguir llevando gente al cine

Ricardo Darín se mostró hoy "totalmente de acuerdo" con lo que dijo Pedro Almodóvar sobre que sería una paradoja premiar en Cannes una película que no llegue a las salas, pero reconoció "que estamos inaugurando nuevas etapas y hay que tener la mente atenta" para llevar público al cine.



Hay que ver cómo enfrentarse a una nueva era que está aquí y en la que habrá que "revisar conceptos ya establecidos", no se puede dar la espalda al avance tecnológico, a las redes sociales a disposición del espectador.



Es una lucha "para intentar seguir llevando gente fuera de casa", para que continúe existiendo la idea de salir a ver una película en una gran pantalla, en una sala donde estás reunido con gente que no conoces, reflexionó el actor argentino en Cannes, donde presenta en la sección Una cierta mirada la película "La cordillera", de su compatriota Santiago Mitre.



La tendencia, resaltó Darín, es "a que nadie se mueva de su casa y que a través de un aparatito pueda decidir a qué hora y en qué momento y qué ver sin moverse de casa".



Por eso insistió en que entiende "perfectamente la posición de Pedro (Almodóvar)", a quien calificó de "muy valiente" por esa defensa del cine, sobre todo porque lo hizo desde su posición de presidente del jurado de la competición oficial de Cannes.



"Pero hay que estar atentos y abiertos para ver cómo nos paramos frente a esta nueva era que se nos viene encima", agregó Darín, que se mostró muy relajado en una rueda de prensa con medios españoles.



Sin tomarse muy en serio el hecho de ser uno de los actores más taquilleros del cine en español, pidió perdón por haber llevado a tanta gente a las salas pero no haber ido a buscarles luego y, según dijo, quizás se perdieron por el camino.



Bromeó con una de sus compañeras de reparto en el filme, Érica Rivas, con la que trabaja además en una obra de teatro, y dijo que podrían ser pareja de hecho también en la vida.



Además de asegurar que está de acuerdo en todo con Nicole Kidman, al señalar que su única diferencia es de altura. "Ella me lleva 37 centímetros", aseguró, esta vez muy serio.



Respondió así a una pregunta relativa a unas declaraciones de Kidman en Cannes, donde aseguró que en este momento de su vida hace lo que realmente le interesa.



"Solo hago lo que dicen los demás y voy a seguir el camino de Nicole, lo tengo decidido", dijo, antes de añadir: "ojalá uno pudiera hacer solamente lo que uno quiere, lo que te moviliza internamente".



Pero hay otros parámetros a tener en cuenta, como las relaciones, las amistades, los gustos o la lectura, muy importante para él. "Es el hecho de leer una historia y que ya te sientas atravesado por ella e involuntariamente ya formás parte de un proyecto que no se sabe si se va a realizar o no".



Una conexión instantánea que ha sentido inmediatamente al leer las historia de algunas de sus películas. "El hijo de la novia", "Nueve reinas", "El secreto de sus ojos" o "Elefante blanco" son algunos ejemplos de una carrera llena de éxito, aunque asegura que no tiene la clave para conseguirlo.



"No sé cómo funcionan esas cosas, honestamente, Muchas veces tenemos un panorama anticipado de cómo podrían ser las cosas y casi siempre nos encontramos con que los espectadores tenemos la libertad de ofrecer sorpresas", señaló.



Hay actores y actrices con química, buenos directores o guiones y fantásticas historias, pero no siempre es suficiente para conseguir el aprecio del público.



"La audiencia responde con parámetros que creemos que controlamos pero que en realidad no controlamos. Por eso a veces tenemos la sorpresa de que una buena historia, aún sin grandes nombres, puede ser muy atractiva para la audiencia y otras veces no", agregó.



En todo caso, el objetivo final es siempre el mismo, que vaya el mayor número de personas al cine.



"Pero no creo en fórmulas probadas. Todo está permanentemente en movimiento y dependemos de algunas coordenadas que si se alinean en beneficio de un proyecto pueden arrojar un resultado positivo y en otros casos no. Es extraño, pero es así".