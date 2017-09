Darín dedicó el premio Donostia "a toda Sudamérica"

Ricardo Darín , el gran actor del cine argentino y hace rato figura indiscutida del cine meundial, recibió el segundo Premio Donostia de la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián y se lo dedicó a su país "y a toda Sudamérica", tras recordar que es el primer sudamericano que recibe esta distinción en la historia del certamen.





darin-donostia-3.jpg Ricardo Darín. Foto: AP.



Darín recibió la estatuilla honorífica en reconocimiento a su trayectoria de manos de las actrices Dolores Fonzi y Elena Anaya, sus compañeras de reparto en "La cordillera", el thriller político de Santiago Mitre que se proyectó en el Palacio del Kursaal después de la ceremonia.





La cordillera.jpg cordillera La-cordillera-Gentileza-Pablo-Franco.jpg Ricardo Darín es nuestro presidente en esta ficción.



Darín, que optó por improvisar su discurso recordó el día en que entregó este mismo galardón a Dustin Hoffman, en 2012. "Parado junto a ese monstruo cinematográfico universal, me preguntaba cómo se sentiría ese hombre, cómo se controlaría frente a tanta calidez", señaló.





Dustin-Hoffman-2.jpg Dustin Hoffman está impecable a sus 80 años.



"Hoy me doy cuenta de que no hay forma de controlarse, aunque él quizá no contaba con la ventaja que cuento yo, y es que aquí me siento en casa", prosiguió entre aplausos antes de contar que visitó varias veces San Sebastián, junto a su mujer, también fuera del festival.





El protagonista de "El secreto de sus ojos", "Nueve reinas", "El hijo de la novia" o "Truman", por la que consiguió el Goya hace dos años y la Concha de Plata de este festival, señaló: "Quiero dedicar este momento a los amores de mi vida: mi mujer, mis hijos, mis hermanas, sobrinos, amigos, a todos los que han tenido la amabilidad de acompañarme hasta aquí para darme contención", dijo.





El Premio Donostia es la distinción honorífica más importante del Festival de San Sebastián. Desde que se otorgó por primera vez en 1986 a Gregory Peck ha recaído en grandes mitos del cine, desde Glenn Ford a Robert Mitchum, y desde Al Pacino a Anthony Hopkins, Bette Davies o Glenn Close.