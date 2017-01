Darín criticó el desempleo y la situación del país

En el marco de la promoción de la nueva película, Nieve Negra, Ricardo Darín habló cómo siente al país, e hizo mención a las inundaciones sufridas en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Río Negro.

"Calculá que cuando hablamos hace seis meses no habían ocurrido tantas inundaciones ni los aludes de Jujuy. Esto es capa sobre capa, acumulaciones. Cuando uno empieza a percibir que las cosas están bien orientadas, te empezás a calmar, y sino no. Y yo la verdad que no me siento muy calmo en ese sentido. Me parece que hacen falta muchas cosas", comentó en una entrevista con el programa De caño vale doble, de Radio 10.

"Entiendo que digan que están en camino, que hay que aguantar un poco más. Está bien, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, y si tenés un plan de trabajo lo tenés que solidificar, aguantar y que te salga bien", agregó, y luego mencionó a la falta de trabajo y las personas que se quedaron sin vivienda. "Pero me preocupa mucho la gente que está pasándola mal, que está sumergida en una situación desastrosa, sin trabajo", reflexionó.

"Las soluciones nunca ocurren de la noche a la mañana. Entiendo todo, que llovieron 250 milímetros, que es anormal y que en todas partes del mundo pasa lo mismo, pero no sé qué pasa con nosotros. Es como que no terminamos de ponernos a tiro para convertirnos en un país serio, que puede soportar catástrofes, desastres pero que tiene que tener respuestas inmediatas", concluyó.