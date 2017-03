Darán a conocer en los próximos días canciones del disco póstumo de Chuck Berry

Algunas canciones que formarán parte del disco póstumo de la leyenda del Rock and Roll Chuck Berry serán dadas a conocer "en los próximos días", según anunció su familia a través de la página oficial de Facebook del músico.



"Desde que murió Chuck el pasado sábado, hemos recibido muchas preguntas de amigos, fans y medios de comunicación sobre el estado de su próximo álbum. Chuck no tenía más deseos que ver este álbum lanzado al mundo. Hemos preparado todo con nuestros amigos de Dualtone Records para revelar más detalles y música del disco esta misma semana. Es un tributo a Chuck Berry y una muestra de gratitud a sus fans en todo el mundo", reza el texto publicado.



A pesar de esta comunicación, los familiares del músico fallecido el sábado pasado, en Misuri, no dieron precisiones sobre la fecha de lanzamiento del disco, del cual ya se sabía que iba a llamarse "Chuck" y que había sido dedicado a Thelmeta, esposa del autor de "Roll sobre Beethoven", "Johnny B. Goode" y "Sweet little sixteen", entre otros clásicos.



"Chuck" será el primer disco de Berry con canciones originales desde el lanzamiento de "Rock it", de 1979, y fue grabado en su ciudad natal de Saint Louis.



"Este disco está dedicado a mi amada Toddy. Cariño, me hago viejo y he trabajado mucho tiempo en este disco, pero por fin puedo descansar", había expresado el músico en un comunicado, al anunciar su nuevo trabajo.