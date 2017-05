Daniel Radcliffe protagonizará comedia de acción

El actor inglés Daniel Radcliffe, conocido por interpretar a Harry Potter , protagonizará la comedia de acción Guns Akimbo, cinta que buscará apoyo en el mercado del Festival de Cine de Cannes.





La película escrita y dirigida por Jason Lei Howden, narra la historia de Miles interpretado por Radcliffe, que pasa de ser un hombre ordinario y que a causa del destino se ve obligado a rescatar a su novia secuestrada por un sitio web que se dedica a transmitir violencia para su público, por lo que deberá luchar en una batalla como un gladiador.





El productor Joe Neurater comentó: "Jason Lei Howden es un cineasta increiblemente talentoso... estamos seguros de que la audiencia disfrutará descubrir a Daniel Radcliffe como Miles", según información de The Hollywood Reporter.





Radcliffe recientemente participó en las cintas Now you see me 2, Swiss Army Man, Horns y Kill your Darlings.





Fuente: excelsior.com.mx