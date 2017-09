Dalma Maradona es una de las "Bisnietas" y estará en Mendoza

Dalma Maradona , Alexia Moyano y Sofía Bertolotto protagonizan "Bisnietas-Herederas del viento", escrita y dirigida por Erika Halvorsen, sobre el encuentro de tres mujeres convocadas por la figura de una bisabuela pionera de la Patagonia y un secreto capaz de extender su poder hasta el presente, que se estrenará el sábado a las 21 en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034 de la ciudad de Buenos Aires





La trama se centra en la cita obligada de las protagonistas quienes se conectan a través de las redes sociales, y a partir de esa reunión develan los claroscuros de la relación que las unía con sus abuelas y, en ese trabajo de conocer sus pasados, atisban un futuro libre del peso de las omisiones familiares, siempre enmarcado por la solitaria geografía patagónica.





Halvorsen es autora de la exitosa serie "ADDA, Amar Después de Amar" junto a Gonzalo Demaría, que Telefe emitió este año, mientras que el jueves 5 de octubre "Desearás", su segunda novela, legará a la pantalla grande en versión homónima, dirigida por Diego Kaplan, con el debut cinematográfico de Pampita Ardohain, entre sus muchas creaciones.





La bella dramaturga nació en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, bisnieta de pioneros inmigrantes de esa provincia, arriba a Buenos Aires en 1998 para dedicarse al teatro, pero la mística silenciosa de esos paisajes insiste en la puesta y se reproduce como fondo en la foto que ilustra el del volante de mano.





"Bisnietas" desde el sábado se verá en el Portón de Sánchez, saldrá de gira del jueves 5 al 7 de octubre por San Juan y Mendoza , mientras que un elenco patagónico ya está haciendo funciones de la misma pieza en El Calafate.





-¿Qué te convenció para aceptar "Bisnietas"?

-El texto. Me lo dieron y no pude parar de leerlo y si a eso le sumamos la buena experiencia de haber trabajado antes con Erika (Halvorsen) en el unipersonal 'Hija de Dios', más el buen grupo que armamos.... así, me fui metiendo en la casita de la Patagonia donde transcurre la historia.

-El vínculo con las abuelas es importante en el código femenino ¿Se transmite en el argumento?

-Fundamental. Las tres junto con la directora coincidimos en que es una relación familiar que te marca en hábitos, gustos, recuerdos. Tengo tatuado el nombre de mi abuela materna, Loly, en mi muñeca mirá si será importante en mi vida. El tema de las mujeres que nos precedieron está presente todo el tiempo.