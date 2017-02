Daddy Yankee vuelve a presentarse en abril en Argentina

daddy yankee







El principal exponente del reggaeton, el portorriqueño Daddy Yankee, volverá a presentarse en Argentina el próximo 8 de abril, con un show en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), en el que no faltarán sus últimos éxitos "Shaky shaky", "La rompecorazones" y "Despacito".El responsable del hit "Gasolina" llegará al país en medio de cuatro nominaciones a los premios Billboard 2017 y en momentos en que cuenta con dos de los videos más vistos en Youtube, como es el caso de "Shaky shaky", que además suma un total de 836 descargas, y "Despacito", junto a Luis Fonsi.Considerado uno de los artistas latinos más exitosos, Daddy Yankee popularizó el reggaetón a nivel mundial con su disco "Barrio Fino", de 2004, que llegó a vender dos millones de copias y le abrió las puertas a grandes premios como los MTV Latinoamérica y los mencionados Billboard.Con más de 11 millones de álbunes vendidos en toda su carrera, el artista portorriqueño compartió escenario con figuras como Ricky Martin, Enrique Iglesias, Nelly Furtado, Carlos Vives, Snoop Dogg, Will I Am y Fergie, entre otros.