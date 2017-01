Cynthia Nixon es Nancy Reagan en "¿Quién mató a Reagan?

El 30 de marzo de 1981 a las 14.27, seis tiros de una pistola calibre .22 son disparados en el Hotel Hilton de Washington, D.C. De un lado del arma, se encuentra supuestamente un joven trastornado y sin rumbo, obsesionado por una actriz estadounidense. Del otro: el presidente de Estados Unidos. Aunque fracasa en su intento de asesinato, este joven desequilibrado logra transformar no solo una presidencia sino un hombre y un matrimonio por completo.





National Geographic repasa uno de los momentos más impactantes de la historia de los El lunes 23 de enero a las 22repasa uno de los momentos más impactantes de la historia de los Estados Unidos en "¿Quién mató a Reagan?", el film producido por Scott Free Productions y basada en el libro de Bill O'Reilly y Martin Dugard que forma para de la lista de best sellers del New York Times.





La película de dos horas se estrena en 171 países y 45 idiomas y es la cuarta producción de la exitosa asociación de National Geograhpic, Scott Free y O'Reilly, cuyas producciones anteriores, "¿Quién mató a Lincoln?", "¿Quién mató a Kennedy?" y "¿Quién mató a Jesús?", fueron nominadas a los premios Emmy.





La película es protagonizada por Tim Matheson ("The West Wing", "Burn Notice", "Animal House") como Ronald Reagan, el 40° presidente de Estados Unidos que fue atacado a solo 69 días de comenzado su mandato presidencial, y Cynthia Nixon ("Sex and the City", "Rabbit Hole", que le valió un premio Tony) como Nancy Reagan, la primera dama leal y protectora. Kyle S. More ("Brooklyn Nine-Nine", "CSI"), actor y comediante de improvisación, interpreta a John Hinckley Jr., el joven descarriado y mentalmente inestable que intentará asesinar a Reagan. La película es dirigida por Rod Lurie ("The Contender", "Commander in Chief") sobre un guión de Eric Simonson ("A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin"), ganador de un premio Óscar.





"¿Quién mató a Reagan?" inicia a fines de la campaña electoral de 1980 cuando Ronald Reagan (Matheson) y Jimmy Carter compiten por un lugar en el Despacho Oval. Con ayuda de su grupo de asesores, entre los que se encuentran Jim Baker III (Geoff Pierson, "Castle", "Dexter", "Boardwalk Empire"), Mike Deaver (Jeff Harlan, "Parks and Recreation", "NCIS"), James Brady (Michael H. Cole, "Dirty Grandpa") y Edwin Meese (Joel Murray, "Mad Men", Shameless"), y su vehementemente y protectora esposa Nancy (Nixon), Reagan es capaz de reposicionar su imagen pública para ganar las elecciones por un amplio margen, pero los primeros días de su presidencia están plagados de obstáculos y Reagan debe luchar contra un bajo índice de aprobación y un Congreso hostil.





Al mismo tiempo, Hinckley (More), de 25 años de edad, es un joven mentalmente inestable. Rechaza y resiste cualquier tipo de tratamiento o empleo estable, mientras su obsesión por la actriz Jodie Foster se incrementa a niveles alarmantes. Hinckley está decidido a llamar su atención e impresionarla por medio de un acto extremo: asesinar al Presidente de los Estados Unidos.





En horas de la tarde del 30 de marzo de 1981, precisamente a las 14.27. en las puertas del Hotel Hilton, en Washington, D.C,. Hinckley dispara su arma seis veces contra Reagan y su escolta en el preciso momento en el que salen de una conferencia en el hotel, hiriendo a un agente de policía local, a un agente del Servicio Secreto, a James Brady, al Secretario de Prensa de la Casa Blanca, y al presidente. El suceso genera, en la Casa Blanca y en el país, un revuelo que cambia el curso de la historia: la popularidad del presidente se dispara durante su recuperación y el intento de asesinato transforma para siempre la dinámica en la intimidad de su matrimonio.





"Si Hinckley no hubiera hecho esos disparos, si hubiera recibido la ayuda que necesitaba para su salud mental, el mundo sería un lugar muy diferente en la actualidad", explicó Bill O'Reilly. "El presidente Reagan se vio muy perjudicado en los primeros días de su presidencia y este acto horrendo revirtió la situación por completo. Es un momento histórico que tuvo efectos que repercutieron en el mundo entero", agregó.





"¿Quién mató a Reagan?" es producida para National Geographic Channel por Scott Free Productions. Por parte de Scott Free, Ridley Scott. David W. Zucker y Mary Lisio son los productores ejecutivos, y Clayton Krueger es coproductor ejecutivo. Bill O'Reilly también es productor ejecutivo. Carolyn G. Bernstein es vicepresidenta ejecutiva y directora de desarrollo y producción de contenidos guionados internacionales de National Geographic Channels. National Geographic estrena "¿Quién mató a Reagan?" este lunes 23 de enero a las 22.00 hs.





Fuente: Prensa National Geographic