Cuánto cobró Emma Watson por La Bella y la Bestia

El pasado 17 de marzo por fin se estrenó en gran parte del mundo (A Argentina llega en los próximos días) la nueva versión del clásico de Disney 'La Bella y la Bestia'. La cinta dirigida por Bill Condon ya acumulaba récords antes de su estreno con la venta anticipada de entradas en Estados Unidos. Ya ha pasado un día de su debut y se espera que la película protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens recaude más de 120 millones en su primer fin de semana. Unas cifras de vértigo, pero que no suenan nada raro a la factoría del ratón tras los éxitos que ha tenido previamente con las adaptaciones a imagen real de sus clásicos. 'Alicia en el País de las Maravillas', 'Cenicienta' o 'El Libro de la Selva' fueron largometrajes que consiguieron meterse al público en el bolsillo haciéndole ganar a Disney más de 1.000 millones de dólares.

Si hablamos de dinero, no solo tenemos que fijarnos en la taquilla que consiguen todos estos blockbusters. Los ingresos que perciben cada una de las películas van en relación con los sueldos que cobran los intérpretes encargados de dar vida a los míticos personajes de cuento. Como sabemos, la protagonista de 'Harry Potter' ha sido la última actriz en dar vida a una de las princesas Disney, lo que hace preguntarnos: ¿cuánto habrá cobrado por su trabajo? Según apuntan algunas fuentes, la cantidad de dinero que supuestamente hubiera recibido la actriz británica llegaría alcanzar los 3 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra podría superar los 15 millones si la película consigue unos beneficios memorables, cosa que indudablemente se espera.

Aunque 3 millones pueden sonar a poco, teniendo en cuenta que la actriz se embolsó 60 millones por toda la saga 'Harry Potter', los expertos coinciden en señalar que Disney tiene esa capacidad de no necesitar sueldos millonarios para que las estrellas quieran trabajar por ellos porque, como dice un productor, "sus estrellas son sus franquicias" o sus clásicos. De hecho, han sido capaces de decir no a Will Smith para su revisión de 'Dumbo' porque el actor pedía 20 millones. En su lugar aceptó hacer 'Bright', ya que Netflix sí aceptó el salario de Smith. Disney tampoco aceptó que Dan Stevens pidiera un coche de alquiler mejor para llevar a sus hijos, o que Lily James en su día fuera con su madre en primera clase cuando estaba rodando 'Cenicienta'. Como dice un agente: "Pueden permitirse el lujo de no poner estrellas en sus películas". De hecho, suelen ser bastante dados a crear estrellas de la nada, con las ventajas económicas para ellos que eso conlleva.

Una excepción a la regla fue el de Angelina Jolie cuando dio vida a la villana de 'La bella durmiente' en 'Maléfica'. La actriz estadounidense percibió por interpretar a la hechicera, su correspondiente sueldo, a la par que se embolsó 20 millones de dólares más por las ganancias que tuvo la película dirigida por Robert Stromberg. Pero era un caso distinto, digamos que se trataba de un movimiento más arriesgado y una estrella del calibre de Jolie en el póster aseguraba un mínimo de atención que quizás con una desconocida no habría tenido.

