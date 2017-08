Cuando la ficción hace historia

Cuéntame cómo pasó, original de la televisión española, tendrá su versión argentina de la mano de la Televisión Pública (TVP, señales 20 y 1008 en HD de Supercanal Digital), en 80 capítulos diarios que, desde el 21/8 a las 22 presentará a Malena Solda y La tira, original de la televisión española, tendrá su versión argentina de la mano de la Televisión Pública (TVP, señales 20 y 1008 en HD de Supercanal Digital), en 80 capítulos diarios que, desde el 21/8 a las 22 presentará a Malena Solda y Nicolás Cabré recorriendo las décadas de los '70, '80 y '90.





Con la presencia de los autores locales, el elenco completo de la serie, y autoridades de la Televisión Publica y el Sistema Nacional de Medios, se anunció la semana pasada la versión local de Cuéntame, cómo pasó, creado por Miguel Ángel Bernardeau para La 1 de la Radio Televisión Española (RTVE) en 2001, que lleva más 300 episodios.





Los papeles centrales en la española, que arrancaba con la muerte del dictador Francisco Franco, fueron encomendados a Imanol Arias y Ana Duato, esposa de Bernardeau; mientras en la "hablada en argentino" a Nicolás Cabré y Malena Solda, acompañados por Carlos Portaluppi, Carola Reyna, Ludovico Di Santo, Osvaldo Santoro, Mónica Scapparone, Esteban Meloni, Paula Kohan, Diego Alonso, Laura Azcurra y Carlos Santamaría.





cuentame-2.jpg Elenco. Candela Vetrano, Franco Masini, Luca Fernández Ciatti, Leonor Manso, Malena Solda y Nicolás Cabré.



Los protagonistas, Cabré y Solda, interpretan a Antonio y Mercedes, un matrimonio joven con tres hijos, interpretados por Candela Vetrano, Franco Masini y Luca Fernández Ciatti, y el núcleo familiar lo completan la abuela inmigrante, en la piel de Leonor Manso.





Aquí la trama arranca con la historia de los Fernández, una familia que es recordada en aquellos tiempos de inicios de una etapa democrática con el inicio del tercer mandato de Juan Domingo Perón tras su larga proscripción y se prolonga en su muerte, la etapa de Isabel Martínez, la dictadura militar hasta la recuperación de las instituciones con Raúl Alfonsín.





alfonsin-1.jpg



La transpolación implicó algunos cambios sustanciales en los roles, pero fundamentalmente en la trama, aunque no así en la estructura que no sólo reconstruye aquellos tiempos y sus usos y costumbres, sino que recurre al peso específico del material documental, atesorado en la TVP, así como a mucha música, ahora retro.





Sin lugar a dudas, Cuéntame... marca un momento culminante de la televisión pública local que desde principios de la década del '90 no encaraba una producción propia, mucho menos de estas dimensiones que superan incluso a las de las emisoras privadas, además "in house", es decir, todo del mismo canal.





Martín Bechara, director de Son de Fierro, Farsantes, Campeones, Gasoleros y El sodero de mi vida, entre muchos otros éxitos televisivos, tiene a su cargo todos los interiores, mientras los exteriores serán responsabilidad de Daniel Galimberti, con un impresionante despliegue escenográfico –los interiores recreados en estudios– y vestuario todo de época.





"Lo que nos sirvió de la tira original fue la estructura familiar, la relación de padre y madre, sus hermanos... En la española se iba de la oscuridad a la luz, en cambio en la de aquí es a la inversa, porque se pasa de la luz a la oscuridad", explica Marisa Grinstein, quien junto con Liliana Esclair se encargó de escribir los libretos de esta versión libre, las dos recordadas por su sustancial participación en Mujeres asesinas, la segunda también por Jesús, el heredero, entre otras ficciones televisivas.





Cuéntame cómo pasó - Trailer



"Primero charlábamos con Lili acerca de qué iba el episodio, después pasaba a Víctor Tevah, nuestro asesor de contenidos, cuando tenemos su devolución pasa a producción, pasa a los dialoguistas, vuelve a nosotras, se corrige y vuelve a producción. Un trabajo previo muy largo e intenso, muchos meses sin parar", señaló Grinstein.





Para ella el desafío también fue grande: "Esto implica hablar como en aquella época, al igual que olvidarse de los controles remotos, que las chicas no se quedaban a dormir con los novios... Allá pasaban de la muerte de Franco a la libertad, aquí en cambio pasábamos del peronismo a la dictadura. Aquí la primera temporada termina con las elecciones en las que triunfó Raúl Alfonsín".





"Es un privilegio ser parte de un equipo como este, que disfruto como todos de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible", expresó Cabré por su lado, quien aseguró que usó como inspiración la figura de su abuelo: "Una experiencia, un desafío, me puse al tanto, he leído, me informé. Creo que podría referenciar a mi personaje más con mi abuelo que con mi papá... Es un desafío tratar de pensar con esa cabeza en todo momento y no racionalizarlo. Todo era muy diferente".





El despliegue contó con más de 100 actores, mil extras y un equipo de realización de más de 170 profesionales. La serie se compone de 80 episodios producidos mediante más de 1.600 horas de grabación en estudios y exteriores, en más de 50 locaciones.





"Para los chicos que en la serie encarnan a mis hijos es difícil entender que en aquellos tiempos la gente festejaba cuando le instalaban un teléfono después de nueve años de pedirlo", recuerda el actor que en teatro está con el musical Sugar junto con Griselda Siciliani y Federico D'Elía.





Esta tira, que ya tuvo numerosas versiones, por ejemplo en Italia y Portugal, requirió de un equipo de guionistas y dialoguistas así como de asesores, que vienen trabajando en el proyecto hace 10 meses, encargados de los cuatro episodios que se verán semanalmente, a diferencia de España, donde la dosis era de uno cada siete días.





"Me había llegado algo, en especial de las primeras temporadas de la serie española, sabía que tenía que ver con contar con los últimos años del franquismo, que actuaba Imanol Arias, y cuando empecé a grabarla me gustó mucho la pareja que hizo en la ficción con Ana Duato, que es mi personaje, tiene mucho humor, es muy luminosa... Los vínculos están muy delineados, así cómo todos los personajes, lo que hace a la propuesta muy rica, como plantean nuevos desafíos y patear el tablero", consideró en tanto Malena Solda.





"Lo que tiene de lindo es que los protagonismos están repartidos, y la historia es contada por mi hijo menor, Carlitos, hoy. La historia te entra por todos lados, no solamente por la política sino por la música, los archivos, el material inédito y los relatos de cómo estos dos personajes llevan adelante la familia, de cómo pasan cosas a la vista y otras no, y eso hace que convivan muchas miradas", advirtió Cabré.





nicolas cabre.jpg Nicolás Cabré



La rutina implica que hasta fin de año, de lunes a jueves, la TVP contará la historia de los Fernández. Rutina que como complemento tendrá un epílogo de viernes, un extra titulado "Cuéntame un poco más", conducido por Teté Coustarot, en el que se discutirá con invitados aspectos de los momentos históricos de los episodios precedentes.