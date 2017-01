Cuál es el rol que tendrá Sean Astin en Stranger Things

Sean Astin haría el papel de Bob Newby, un antiguo empollón de buen corazón, compañero de colegio de Joyce (Winona Ryder) y Hopper (David Harbour) y actualmente dueño de la tienda local de electrónica RadioShark.Sin embargo un nuevo detalle ha sido revelado por uno de los personajes principales del reparto."Tenemos a Sean Astin... él es el nuevo novio de Winona" - dijo David Harbour en el crucero Fan2Sea Comic Con (via HollywoodLife).

Sin embargo el actor no sé quedó ahí. "Ha pasado un año así que hay ciertas cosas que han pasado desde entonces. Algunos de los habitantes de Hawkins saben exactamente lo que pasó y otros no tienen ni la menor idea. Así que hay confusión ya que no se sabe quién sabe qué".

El rodaje de la serie creada por Matt Duffer y Ross Duffer se llevará a cabo en Atlanta durante el mes de abril con la intención de ofrecer la premiere en verano de este mismo año. Esta segunda temporada estará localizada en el otoño de 1984.