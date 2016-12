El video de "Corazón Valiente" se realizó bajo la dirección de Claudio Divella sobre una idea de él y de Natalia Oreiro





La filmación del clip se llevó a cabo en el museo Ferroviario Scalabrini Ortiz de la ciudad de Bs As.





La historia transcurre en los vagones de los antiguos trenes y contó con la participación especial de Rubén Rada, quien también grabó la canción en el álbum y vino especialmente desde Uruguay para estar en el video clip.





En el video se aprecia a Oreiro más seductora que nunca y la acompañan más de 10 bailarines en distintas escenas.





Actualmente Natalia está de gira nuevamente en Rusia. A 20 años del aniversario de la muerte de Gilda, Oreiro interpreta todos los éxitos de la estrella argentina de la música popular, como "No me arrepiento de este amor", "Fuiste", "Corazón Valiente", "Se me ha perdido un corazón", entre otros.





Corazon valiente