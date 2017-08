Coraje, glamour y Clooney en el Festival de Cine de Venecia

El Festival de Cine de Venecia inaugura la temporada de cine de otoño con dramas abrasadores, verdadero glamour y una cosecha de nuevas películas que buscan atención, aplausos y premios.

Gracias a que se realiza a finales del verano europeo, justo antes que sus rivales en Telluride y Toronto, el festival de cine más antiguo del mundo se ha convertido en una vitrina clave para películas que esperan dominar la temporada de premios de Hollywood.

En años recientes, Venecia ha sido la plataforma de lanzamiento de ganadoras de Oscar que incluyen "Gravity", "Birdman", ''Spotlight" y "La La Land".

La edición de este año comienza el miércoles con "Downsizing" de Alexander Payne, un drama teñido de ciencia ficción en el que Matt Damon interpreta a un hombre que espera minimizar sus problemas encogiéndose a sí mismo.

Otras películas que compiten por el máximo premio, el León de Oro, son la cinta de asalto de George Clooney "Suburbicon" también protagonizado por Matt Damon; la fantasía de Guillermo del Toro "The Shape of Water"; el thriller de Darren Aronofsky "Mother!" y la comedia oscura de Martin McDonagh "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".