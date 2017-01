Constantine volverá en forma animada

John Constantine ha vuelto, aunque no de la forma en que esperábamos. Los fans pedían que la serie protagonizada por Matt Ryan volviera en otra cadena después de haber sido cancelada en NBC y así ha sido. La cadena CW ha decidido rescatar este superhéroe y le ha convertido en protagonista de una serie de animación.



Los responsables de CW han dado esta noticia en una rueda de prensa con Television Critics Association, donde también han anunciado que Matt Ryan, el actor que interpretó al personaje en la serie de televisión, repetirá su papel poniendo la voz a John Constantine en la versión animada.



Después de que Constantine fuera cancelada, Ryan se metió una vez más en la piel del icónico personaje en la cuarta temporada de Arrow, ya que el personaje comparte el mismo universo en el que se ambientan las series The Flash, Supergirl y DC's Legends of Tomorrow.



Fuente: Sensacine