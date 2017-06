Confirmado: un país prohibió la difusión de Wonder Woman

Hace unos días Líbano se estaba planteando prohibir el visionado de la nueva película de DC 'Wonder Woman', a pesar de estar programada para emitirse en tan solo 15 localidades distintas del propio país, lo que teniendo en cuenta sus dimensiones, deja mucho que desear.

Y aunque parezca la sinopsis de una mala película, la trama finalmente se ha hecho realidad, el gobierno libanés ha prohibido el filme, justo unas horas antes de que se estrenara en la premiere de la capital de Beirut. Los altos cargos del país así lo han decido debido a que la actriz Gal Gadot es israelí y ha servido en el ejército, como todos los israelíes, que por ley han de servir militarmente al país.

El problema es que Líbano está en guerra con Israel. La decisión ha sido tomada en comité por seis de los miembros del Ministerio de Economía de Líbano, inducidos por las anteriores declaraciones de el ministro de economía Alain Hakim, que se han visto reflejadas en el periódico The Times Of Israel, donde se asegura que su boicot contra la actriz se debe a su apoyo hacia los soldados que luchan en Hamas y Gaza, y a que los libaneses tienen prohibido acceder al país.

Lejos de ser una película polémica, 'Wonder Woman' se ha basado en los cómics bajo el mismo título, y la cinta en cuestión, no ha dejado de recibir críticas positivas. Trata sobre las aventuras de Diana (Wonder Woman), superheroína que es entrenada en una isla casi desierta, en la que tras estrellarse un piloto, descubre los problemas del mundo exterior, y decide salir para ayudar.

