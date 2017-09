Confirmada la teoría de 'The Walking Dead' y 'Breaking Bad'

No hay nada que se les escape a los fans de una serie, y menos si está bajo el escrutinio de millones de espectadores como es el caso de 'The Walking Dead'. Durante un tiempo ha circulado la teoría de que la ficción de los muertos vivientes, junto con su precuela, transcurren en el mismo universo que 'Breaking Bad'. Finalmente, el creador de 'Fear The Walking Dead' lo ha confirmado tras el último guiño de su serie hacia la de Walter White.

En este capítulo, Madison y Qaletaqa pasean por un supermercado mientras suena 'The Ballad of Heisenberg', de Negro y Azul. Con esta canción abría la segunda temporada 'Breaking Bad', en la que hablan de un nuevo traficante llamado Heisenberg que vende cristal azul. "Intenté ser sutil con esto", dijo Dave Erickson, creador de la serie (vía The Sun).

"Ese fue probablemente el momento que más me ha gustado de 'Breaking Bad', cuando abrieron con ese frío vídeo musical", comentaba Erickson, "buscábamos piezas que incorporar a este mundo, tenía la misma atmósfera. Es un gentil signo de admiración y adoración hacia Vince Gilligan [creador de Breaking Bad]".

Por lo tanto, queda confirmada una antigua teoría que afirma que 'Breaking Bad' puede funcionar como una precuela de 'The Walking Dead' y 'Fear the Walking Dead'. ¿Podría ser el cristal azul que cocinaban Bryan Cranston y Aaron Paul sea el causante de esta epidemia que plaga el mundo? Netflix ya habló del tema:

Desde hace muchos años se lleva comentando esta teoría que une las tres series de AMC. Todo comenzó en el segundo episodio de la segunda temporada de 'TWD', donde Merle tiene una bolsa con metanfetamina azul. Esto hizo disparar la imaginación de los fans que empezaron a especular con esta posibilidad.

Más adelante, en el 4x12, Daryl le cuenta a Beth que a Merle le pasaba la droga un camello "bajito y blanco" que decía "Te voy a matar, bitch". Por último, si hacemos memoria en 'Breaking Bad, Walter White le compra un Dodge Challenger rojo a su hijo, pero Skyler le obliga a devolverlo a la tienda de Glenn, aunque acaba volándolo. En el segundo episodio de 'TWD', Gleen escapa en un coche con el mismo modelo y color.

Fuente: ECartelera