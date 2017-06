"Confío en el empoderamiento de la mujer"

Porque no somos las minas jodidas que muchas veces nos hacen creer. Nos tildan de "locas", que no paramos de hablar, ciclotímicas, que entre amigas o con nuestra pareja somos complicadas. Pero, ¿realmente es así?





Dalia Gutmann llega por primera vez a Mendoza con Cosa de minas. El espectáculo para descostillarnos de risa será este viernes, a las 22, en el teatro Selectro. Y, ojo, los hombres también están invitados al festín.





La comediante que subió esta obra hace más de seis años y nunca más la bajó del escenario ha recorrido todo el país, Ecuador, Perú y Uruguay con ella. Se trata de un unipersonal que no sólo genera risas sino también una especie de catarsis entre las mujeres que asisten al espectáculo –entre otras cosas– porque "sólo ellas se entienden".





En constante renovación, multifacética y naturalmente divertida, de hecho está en pareja con el comediante Sebastián Wainraich, Dalia supo conseguir un lugar dentro del humor argentino, siendo una de las standaperas más famosas del país. Además de locutora y conductora, incursionó como periodista al frente de un noticiero porteño aunque –reconoce– "lo quise hacer bien, pero me cuesta mucho sostener el rol de seria".





Dalia Gutmann habló con Diario UNO sobre Cosa de minas, su libro y su prometedor futuro, que muy pronto la llevará a debutar en el cine.





–¿De dónde surge "Cosa de minas"?

–Arrancó en su momento como prueba porque tenía muchas ganas de hablar de algunas cosas que nos pasaban a las mujeres. En muchos lugares donde yo laburaba en su mayoría eran hombres y escuchaba: "Ay, eso no queda bien en una mujer" o "de eso no hables". Y así fue como pensé en hacer un show sobre las mujeres donde nadie me diga qué decir o si quedaba bien o no. Fue catártico.

–¿Ha cambiado en algo el unipersonal de lo que fue en un comienzo?

–Del show del comienzo no queda nada más que el espíritu de hablar de lo que se me da la gana. Se fue renovando año a año. Al principio era sólo un show de stand up, después le fuimos agregando música, baile, pantallas gigantes. Es stand up, pero queríamos que fuese más una propuesta teatral.





–¿Tuviste que modificar o dejar de lado algún tema referido a la mujer?

–La mujer evolucionó. Nosotras mismas teníamos y seguimos teniendo algunas veces un discurso muy machista de que la mina es la hincha pelotas y los flacos los que siempre tienen la razón. Esos textos los fui modificando, porque empecé a entender que tal vez nosotras no somos las jodidas, sino que ellos son unos vagos.





–Te reís mucho del género femenino. ¿Cómo hacés para que nadie se moleste?

–Si bien es un show donde me rió mucho de la mujer, es desde el humor y el respeto. Nunca la ubico desde el lado de víctima. En definitiva, es un espectáculo humorístico. Mi objetivo es que la gente que viene a verme se muera de risa y la pase bien.





–¿Te pasó alguna vez que alguien se enojara por algo que hayas dicho?

–No he tenido situaciones incómodas. A lo sumo alguno que me haya dicho: "Ay, que grosera" por algo que dije. Tampoco es mi estilo ser grosera. Quizás es verdad que ahora hay que ser más cuidadosa con el tema de la violencia de género. Antes hacía un monólogo de cómo el tipo trataba a la mujer cuando miraba fútbol y ese material ya no lo hago más. Ahora quedaría muy violento, no causaría mucha gracia.





–¿Sos feminista?

–Me siento más ligada con el término del empoderamiento de la mujer que otra cosa. Yo todo el tiempo confío y brego por eso. Me ocupo bastante de sacarle a la mujer ese discurso de que realmente somos bichas entre nosotras.





–Sacaste un libro también sobre la obra, "Cosa de minas"...

–Sí. El libro es un compilado de cosas que fuimos escribiendo con Alejandra (Bavera), mi socia. Nos complementamos muy bien. Hablamos de los distintos tipos de minas y el laburo, la maternidad, el tiempo libre... Es una radiografía de cómo somos las mujeres.





–Si tuvieses que hacer tu propia radiografía, ¿qué dirías?

–Que soy todo. Como todas las mujeres (ríe). Creo que soy muy fiel a mí misma. Queda mal que una misma lo diga, pero soy insoportablemente yo. No puedo caretear mucho.





–Contanos sobre tu debut en el cine...

–En agosto se estrena El fútbol o yo, con Adrián Suar y Julieta Díaz. Es la primera vez que hago algo en cine y estoy muy contenta. Me lo propusieron y no pude decir que no.