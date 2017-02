"Con mi música siempre siento que estoy sembrando"

Nuevamente, Feriagro vuelve a ser el hogar de la Vendimia de Luján de Cuyo, la que además estará acompañada por un festival de cuatro días que incluye actuaciones del humorista local Cacho Garay así como del Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Kevin Johansen.



De esta manera, desde este jueves hasta el domingo, se podrá asistir al predio ubicado en Quintana y Acceso Sur para ver además a músicos locales, saborear comidas típicas y gozar de espectáculos ecuestres.



Las entradas por día salen $100.

Para adelantar lo que se vivirá desde el jueves en Feriagro, Escenario dialogó con Kevin Johansen, el cantautor nacido en Estados Unidos, que hace de su música una fiesta de fusión latina, reivindicando siempre los derechos del pueblo y diciendo en voz alta aquello que considera importante.

Con su banda The Nada, el intérprete de 52 años regalará al público canciones de toda su carrera y de su más reciente disco Mis Américas Vol 1/2, el cual presentó en agosto del año pasado aquí, ante un teatro Plaza colmado.



–En las próximas semanas vas a dar una decena de recitales. ¿Cómo hacés para que cada uno sea especial y fresco?

–Tengo mis huecos y los respiros necesarios como para no sentirlos a todos iguales. Cada vez que hago un show es diferente por el público. Aunque uno repita las canciones, la dinámica siempre es diferente. La respuesta nunca es la misma y, por suerte, en nuestro caso siempre es linda. Varía mucho dependiendo de dónde estemos tocando, porque el público siempre se renueva, como dice Mirtha (Legrand).



–¿Pero en algún momento te sentiste como en la película "El Día de la Marmota" sin saber en qué ciudad o festival estabas?

–¡Sí! Te pasa cuando hay una vorágine de shows que no te permite descansar. De todas formas, a otros artistas les debe pasar mucho más que a mí. Lo vivo como puedo y con la frescura de encontrarme con gente nueva en cada concierto que, a su vez, muchas veces está descubriendo mi música. Yo le llamo la eterna siembra,porque con mi música siempre siento que estoy sembrando.



–Desde que salió "Mis Américas" hasta ahora, que lo has presentado varias veces en vivo, ¿las canciones han mutado al interpretarlas?

–Sí. Desde el vamos, con la banda encontramos una forma linda de interpretar los temas y que nos gustó. Es un disco más bien acústico y bastante folclórico, que tiene muchos de esos sonidos que me gustan a mí: folk del Norte y folk del Sur. Fue fácil darles forma en el show en vivo porque yo a los The Nada les digo, cariñosamente, que son la aplanadora del folk. Además, es un disco que invita a tocarlo de maneras diferentes porque habla de celebrar las diferencias, y de borrar las fronteras. Todo lo contrario a lo que dicen Donald Trump y sus muros.



–Siendo que naciste en Estados Unidos, estarás pendiente de las noticias que llegan desde ese país...

–Sí, son dinámicas que vuelven. Uno se pone triste porque no aprendemos más. En vez de avanzar, derribar los muros y acercarnos, nos estamos alejando. Es como decía Eduardo Galeano, estamos en las cavernas y no nos damos cuenta de que al inicio de la humanidad para sobrevivir había que estar juntos y colaborar. No vale el sálvese quien pueda. Vamos para atrás en ese sentido, pero esperemos que dure poco.