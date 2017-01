Con los globos de Oro se inicia temporada de premios

Tras recibir numerosos halagos de la crítica y el público, el musical La La Land (que se estrena en Mendoza el 26 de enero) llega hoy a los Globos de Oro como la favorita, con siete nominaciones, dispuesta a lograr el impulso definitivo de cara a esta temporada de premios.





En el rubro televisivo, la más nominada es la miniserie The People vs. O.J. Simpson, del canal Fox, que parte con ventaja gracias a sus cinco nominaciones, seguida por The Night Manager, del canal AMC, con cuatro.





La 74ª edición de estos galardones, que organiza anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), tendrá al humorista Jimmy Fallon como maestro de ceremonias y se podrá ver esta noche, en vivo desde las 19, por el canal TNT (señal 423 de Supercanal Digital).





Además, será una gran noche para Meryl Streep, quien recibirá el premio Cecil B. DeMille a su trayectoria.





La pantalla chica

Game of Thrones (HBO), The Crown ( Netflix ), Westworld (HBO),Stranger Things (Netflix) y This Is Us (no se emite aquí) lucharán por la estatuilla a mejor serie dramática, mientras que las candidatas a mejor comedia o musical son Atlanta, Black-ish, Mozart in the Jungle (Fox), Transparent (Amazon) y Veep (HBO).





En el terreno de la mejor miniserie o película para TV, las contendientes son American Crime (AXN), The Dresser (no se emitió aquí, pero se puede ver con el servicio de streaming del canal Starz), The Night Manager (AMC), The Night Of (HBO) y The People vs. O.J. Simpson (Fox).





Los Globos de Oro premian anualmente a las mejores producciones en cine y televisión, elegidas por un selecto grupo de críticos que representan con su trabajo en Hollywood a países de todo el mundo.





Con los años, este show se fue convirtiendo en uno de los más divertidos de la temporada, dado que hay barra libre de tragos y los famosos aprovechan para reencontrarse y saludarse cara a cara.





Ganar un Globo de Oro puede ser un empujón para luego quedarse con el Oscar, pero tampoco es obligatorio.





Es la ceremonia perfecta para las estrellas, ya que si ganan son felices y aparecen en portada de diarios y revistas, pero si pierden, a nadie le afecta demasiado.





La pantalla grande

La magia y el encanto de La La Land, que remite a la época dorada de los musicales de Hollywood, tratará de superar a las otras competidoras fuertes en el rubro Cine: Moonlight (llega aquí el 2 de febrero) y Manchester junto al mar (estrena el 23 de febrero), que cuentan con seis y cinco candidaturas, respectivamente.





El mejor filme dramático se decidirá entre: Hasta el último hombre (está en cartelera); Hell or High Water; Un camino a casa; Manchester junto al mar; Moonlight, mientras que el premio a la mejor comedia o musical contará como nominadas con La La Land, Deadpool (se estrenó el año pasado), 20th Century Women (sin fecha de estreno en Argentina), Sing Street (se vio en el Festival de Cine de Mar del Plata, pero aún no tiene fecha aquí) y Florence (que se estrenó el año pasado).





Los filmes extranjeros

El cineasta chileno Pablo Larraín defenderá Neruda para obtener el premio a la mejor cinta extranjera, al que también optan dos francesas Divines y Elle, así como The Salesman (coproducción entre Francia e Irán) y Toni Erdmann (Alemania).





Los directores

Los realizadores que aspiran a ser el mejor en su grupo son: Damien Chazelle por La La Land; Tom Ford por Animales nocturnos (en cartelera); Mel Gibson por Hasta el último hombre (se estrenó esta semana), Barry Jenkins, por Moonlight, y Kenneth Lonergan, por Manchester junto al mar.





500 cocteles preparados con Moët Chandon Imperial por 50 barten-ders serán servidos por 250 mozos a las 1.280 personas que comerán en las 112 mesas dispuestas en el salón. Unos 11 chefs y un staff de 120 ayudantes crearán los 11.000 platos.





90 miembros tiene la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Ellos son quienes eligen los ganadores de los Globos de Oro. En total, son 24 premios: 14 de cine y 11 de televisión.