Con James Franco como gemelos, HBO estrena "The Deuce"

"The Deuce", serie creada por los mismos artífices de la famosa ficción criminal "The Wire" y protagonizada por James Franco sobre una Nueva York nocturna de comienzos de la década del 70, de proxenetismo, drogas, excesos y de una naciente industria pornográfica, estrenará este domingo a las 21 su primer episodio a través de la pantalla de la señal premium HBO.





La serie muestra a dueños de bares, mozos, prostitutas, proxenetas, policías y otros personajes de la vida nocturna en un universo de sexo, crímenes, emergencias y violencia en que el negocio de la pornografía comienza a ascender de las casas de masajes y de las productoras de películas, apoyadas por la mafia hasta ocupar un espacio de legitimidad e importancia cultural.





Con participación central de Franco, que además de interpretar a los gemelos Vincent y Frankie Martino, es uno de los productores ejecutivos de esta nueva superproducción y dirige él mismo, como lo viene haciendo en cine ("Mientras agonizo" y "The Diasaster Artist, entre muchas) los capítulos 3 y 7 de esta primera temporada, que consta de 8 entregas, la serie es uno de los lanzamientos estrella de HBO en 2017.





The Deuce: Season 1 - Official Trailer #1 [HD] - Subtitulado por Cinescondite



Con " Game of Thrones " en preproducción para su última temporada -que podría retrasar su llegada hasta 2019-, los responsables del canal más prestigioso de producciones originales de los últimos 20 años de la televisión premium están en plena búsqueda de shows que puedan sostener su posición dominante en el mercado, privilegiando a "The Deuce" como uno de sus productos insignia de esta temporada.





La nueva ficción se propone explorar el conocido universo de HBO de los mundos sórdidos, con el crimen y el ritmo de la calle en primer plano, y para ello eligieron a David Simon y George Pelecanos, quienes ya estuvieron detrás de "The Wire"; ficción que está en todos los podios de la crítica especializada y que entre 2002 y 2008 mostró el universo de la droga en la ciudad de Baltimore tanto desde la óptica policial como desde la de los narcos.





Simon siempre estuvo interesado en aquellas historias en las que el pulso de la calle y la vida cotidiana de quienes hacen allí sus negocios cobran especial relevancia, como lo demuestran su participación en "Homicide: Life on the Street", "The Corner", "Treme" y "Show me a hero".





Los ocho episodios de la primera temporada de la serie volverán a introducir al espectador en el mundo de Simon, con el centro de la escena en la calle 42 del centro de Manhattan, apodada "The Deuce", que a fines de los 70 era una zona de teatros y cines de tipo "grindhouse", bares de mala reputación, drogas, crimen y prostitución.





La basura acumulada en las veredas, el alumbrado público amarillento, el ruido de bocinas, los gritos permanentes de una zona bulliciosa en los 70 configuran parte de la ambientación de época, elevada al nivel de diseño de producción que HBO tiene acostumbrados a sus espectadores.





Allí, se recrea el escenario de explotación en el que una galería de personajes se mueve alrededor del mundo del comercio sexual y se crean las condiciones para el surgimiento de una industria multimillonaria y hoy parte fundamental de la cultura estadounidense, como es la pornografía.





Con un elenco que incluye a Maggie Gyllenhaal, Gary Carr, Maragarita Levieva, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback, Emily Meade, Gbenga Akinnagbe, Chris Bauer, Chris Coy, Natalie Paul y Michael Rispoli, destaca particularmente el polifacético James Franco, quien también es productor ejecutivo de la serie y dirigió dos de los episodios.





Franco encarna a los gemelos Vincent y Frankie Martino, inspirados en la historia real de dos hermanos gemelos que por aquella época se encontraban en el centro de la escena nocturna del Midtown de Manhattan y terminaron trabajando dentro de la estructura de la mafia de los Gambino.





Vincent es un esforzado pero perspicaz bartender que trabaja los siete días de la semana, su mujer lo deja todas las noches para salir, los delincuentes lo asaltan y la mafia lo amenaza, aunque sabe moverse como pocos en el mundo de la noche y demostrará la capacidad para entender cómo hacer negocios, mientras Frankie es un apostador compulsivo que acumula deudas con varios mafiosos de la ciudad.





Las historias de los Martino y su ascenso en el negocio de la noche, el submundo de los proxenetas que despliegan su arsenal de mujeres explotadas en plena calle, de agentes policiales que los aceptan en el paisaje de la Gran Manzana y el de las prostitutas que comienzan a ver en la pornografía una fuente de trabajo redituable y más segura arman un relato orquestal sobre la dura vida en el Lado B de la ciudad más cosmopolita del planeta.