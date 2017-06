Mal momento vivió Marcelo Tinelli el viernes a la noche. En plena conducción del Bailando, sufrió un problema de salud que lo dejó fuera de pantalla y con el reemplazo de Moria Casán.

Todo sucedió en medio de la presentación de una publicidad: "El dolor de garganta es tremendo, me está matando... Alguien que me ayude, eh...", anunció Tinelli, mostrando claras señales de no poder continuar.

"Alguien que venga a ayudar acá, porque me está costando mucho", pidió Marcelo, y Moria se acercó de inmediato a socorrer al animador.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Casan contó cómo fue reemplazar a Tinelli por un rato: "Agradezco todas las muestras de cariño por el reemplazo que tuve que realizar el viernes. Yo nací en un escenario desnuda y hace 50 años que lo transito así que lo mío siempre fue torear la inmediatez. Fue una noche más en mi vida profesional, ni un antes ni un después. Hay que saber ser soldado y general, de eso se trata la mística escénica", señaló.

Y agregó: "Hace 11 años que soy jurado del Bailando y es lo que hago siempre, ser funcional al show. Me alegro haberme podido poner la camiseta una vez más. Pero el lunes regresará el dueño de la pelota, con voz y con todo".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

