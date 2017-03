Comunicado oficial del Indio: "Los medios están vendiendo pescado podrido"

El Indio Solari, mediante una página de Facebook, se refirió acerca del show que se celebró en la localidad bonaerense de Olavarría, al emitir un comunicado oficial en el que le pide a los familiares "que buscan a los suyos" a no creer en lo que dice la prensa.



Sin hacer mención de la mortal avalancha que tuvo como saldo dos personas muertas y decenas de heridos, el perfil de Facebook "Virumancia" advirtió, cerca de las 18.30 del domingo, que "no crean en todo lo que se dice".



Para las familias que esperan a los suyos:

Una vez más, de forma irresponsable y mezquina los medios están VENDIENDO pescado podrido.

POR FAVOR NO CREAN TODO LO QUE SE DICE

Esperamos que con el correr de las horas todos vayan llegando a sus hogares

Viru



Media hora después del posteo, la publicación tuvo más de 7.000 reacciones, 3.400 compartidos y alrededor de 1.000 comentarios, entre ellos fanáticos del Indio a favor y en contra del cantante.