Cómo se hizo para mantener "The OA" en secreto

Hace unos días Netflix sorprendía estrenando una serie casi en secreto, The OA. La ficción se ha convertido en muy poco tiempo en una de las mejores series del año y una de las que más sensación ha causado entre los espectadores, y parte de este éxito proviene del poco bombo que se le ha dado, es más, pocos conocían de su existencia.

The Hollywood Reporter ha entrevistado a los dos creadores, Brit Marling y Zal Batmanglij, para conocer más acerca de este proceso escondido de los focos. "Le pedimos a los actores que no hicieran declaraciones sobre haber sido seleccionados para el proyecto y utilizábamos un logo en braile mientras rodábamos en Nueva York, de forma que no había carteles sobre la serie. Solo intentábamos mantener algo fuera del radar, creo que a Netflix también le gustaba eso", ha explicado Batmanglij.

En este largo encuentro, en el que han hablado sobre el proceso de creación de los ocho episodios que componen la primera temporada, también ha habido un hueco para preguntar por una posible continuación: "Creo que la historia está planeada de forma muy cuidadosa. No creo que ninguno de nosotros hayamos pensado en la segunda temporada porque ahora mismo están exhaustos, pero sí, cuando comenzamos, Brit y yo pasamos dos o tres años concibiendo todo un mundo antes de venderlo a nadie, antes incluso de dejar nuestra habitación".

Tras las declaraciones de Batmanglij, Marlin ha señalado que ellos sí han pensado sobre el futuro, porque han creado todo un mundo, por lo que hay un final y una respuesta a cada cosa. "Todo va a algún lado. Sobre si podremos revelarlo, sinceramente espero que sí. En nuestras mentes hay un lugar en el que la segunda temporada comienza y uno en el que termina", ha concluido la cineasta.

Estas declaraciones concuerdan con las vertidas por ambos a comienzos de semana para EW. En aquel encuentro explicaban además que en estos ocho primeros episodios hay muchas pistas ocultas y los fans tan solo ha captado unas pocas, tan solo los espectadores más atentos podrán cazarlas todas.