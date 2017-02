Comienza la rebelación: vuelve "The Walking Dead"

FOX Premium presenta en América Latina la segunda parte de la séptima temporada de " The Walking Dead " la misma noche de su emisión en Estados Unidos el domingo 12 de febrero a las 23.30 en FOX1.





Con excelentes resultados de audiencia en la región, la nueva temporada encontró al grupo dividido, quebrado y forzado por el sanguinario Negan (Jeffrey Dean Morgan) y sus "salvadores" a quedar a expensas de su voluntad y brutalmente convencidos a vivir bajo sus reglas. Sin embargo, en el último episodio de la primera parte, Rick (Andrew Lincoln), Michonne (Danai Gurira), Carl (Chandler Riggs), Rosita (Christian Serratos) y Tara (Alanna Masterson) se reunieron para planear el ansiado contraataque con Maggie (Laureen Cohan), Sasha (Sonequa Martin-Green), Enid (Katelyn Nacon) y para su sorpresa, también con Daryl (Norman Reedus) y Jesus (Tom Payne).





En esta segunda entrega, que contará de ocho nuevos episodios, el grupo se prepara para la guerra, recolectando suministros y reclutando gente para vencer a Negan de una vez por todas. Sin embargo, descubrirán, una vez más, que el mundo era mucho más grande que lo que habían visto hasta ese momento. El propósito de derrotar a sus opresores no será fácil y la victoria requerirá más que los sobrevivientes de Alexandria. Será preciso contar con la gente de The Kingdom y de Hilltop, pero, al igual que Rick, Ezekiel (Khary Payton) y Gregory (Xander Berkeley) no quieren derramar sangre. Convencerlos de lo contrario, requerirá más que discursos de su parte.





En el episodio estreno, titulado "Rock in the Road" (Una piedra en el camino), Rick y el grupo son conducidos a una nueva comunidad donde conocen a sus habitantes y a su gobernante. Una cara familiar resurge.





La segunda parte de la nueva temporada de "The Walking Dead" llega a Latinoamérica la misma noche de su estreno en EE.UU. a través de FOX1, señal parte de la experiencia FOX Premium, el domingo 12 de febrero a las 23.30 hs.





Al término de su emisión en pantalla, cada episodio estará disponible en el acceso Premium de la App de FOX. Asimismo, al día siguiente, el lunes 13 de febrero podrá disfrutarse en FOX a las 22.00 hs.





La App de FOX, en su acceso Premium, cuenta con las siete temporadas completas de "The Walking Dead" para ver en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo.





Fuente: Prensa FOX.