Comenzó la preventa para la Fiesta de la Vendimia Gay 2017

Video oficial de presentación de la XXII Fiesta de la Vendimia Gay 2017

A partir de este 10 de enero ya está a la venta los tickets para asistir a la XXII Fiesta de la Vendimia Gay "Vendimia Para Todos" 2017, que se realizará el próximo 11 de marzo en el Arena Maipú.* Sector "Mercury" Campo: $350* Sectores Plata "Madonna /ABBA": $450* Sectores Oro "Marilyn /Prince" : $550* Sector Vip Palco "Lady Di": $1000 C/Ubicación incluye un Champagne Uno de Bodega Santa Julia.* Sector Vip Platinum "Alejandro Magno" (Individual): $2000 Incluye Un Espumante Grande, 2 energizantes, estacionamiento VIPsubterráneo, sanitarios exclusivos.* Sector Vip Platinum "Alejandro Magno" (Living x6): $10.000 se bonifica una persona. Incluye 3 Espumantes Grandes, 6 energizantes, estacionamiento VIP subterráneo, sanitarios exclusivos.*A partir de las 00.00 horas del 10 de enero comienza la preventa online por www.eventpass.com.ar con todos los medios de pagos.*El 1 de febrero comienza la venta física con varios puntos:-Arena Maipú-Ministerio de Turismo-La Hermandad-Go Bar de toda la provincia- VIERNES 3: La Reserva Pub"Todo lo que ellas quieren"Show y presentación de candidatas/os junto a los actuales Reyes.- SÁBADO 4: QUEEN Disco"Queen & Vino Bálsamo Divino"Pisada de la Uva Gay con la participación de candidatos/as y Reyes.- MARTES 7: La Reserva Pub"Arcoíris Solidario"Shows, juegos y solidaridad con productos no perecederos para comedores infantiles de Mendoza.-MIÉRCOLES 8: La Reserva Pub"Cóctel de Prensa"Presentación de candidatos/as a la prensa junto a los Reyes Pablo Guardia y Nicole Ferri y Reyes de mandato cumplido.-VIERNES 10: MIRÓ Disco"Drags Night & Games"Shows de Drags, regalos y juegos junto a los candidatos y Reyes.-SÁBADO 11: ARENA MAIPÚ STADIUM"VENDIMIA GAY , VENDIMIA PARA TODOS""La Noche más larga de tu vida". Elección del Rey y la Reina 2017, artistas, cantantes, invitados especiales y los mejores DJS del mundo.(Posiblemente se agregue un evento el día jueves 9, que se confirmará en los próximos días)La Vendimia Gay, "Vendimia Para Todos", hace varios años que integra el calendario de la agenda provincial como uno de los espectáculos centrales dentro de los festejos vendimiales. En esta edición número 22 de la fiesta y considerando la importancia turística y cultural que representa para la provincia, la producción de Gabriel Canci Difusión moverá a la Vendimia Para Todos al sábado siguiente a la Vendimia Central, generando así una semana adicional de turismo. La "Vendimia Para Todos" cuenta con el apoyo del Ente Autárquico de Turismo de la provincia.Haciendo énfasis no sólo en el festejo de sus veintidós años desde que se creó sino también en los diez años de producción de Gabriel y Fernando Canci, dónde adoptó el sello de VENDIMIA PARA TODOS, esta edición 2017 promete ser la más deslumbrante que sin dudas se haya visto.Al mejor estilo de los grandes espectáculos internacionales, un escenario hidráulico de 360º será el núcleo de la "Gran Fiesta". El espectáculo central "Humanos y Divinos", idea original de Canci y Germán Luque, revivirá a los grandes íconos del mundo LGBT representados por infinidad de artistas de todos los géneros: actores, cantantes, vedettes, bailarines, artistas aéreos, la banda "Cósmica" y la energía de los mejores DJS del mundo en una fiesta única.En un espectáculo sin límites con una sorprendente y extraordinaria técnica de escenarios múltiples, hidráulicos, pantallas 360 y efectos especiales, aparecerán desde Alejandro Magno, Prince, Marilyn, Lady Di, Ricky Martin, ABBA, Madonna, Mercury y hasta nuestras Sandra y Celeste, entre otras personalidades consagradas de todos los tiempos y que se convirtieron en fieles representantes de la comunidad LGBT.La elección del Rey y la Reina de la "XXII Fiesta de la Vendimia Gay, Vendimia Para Todos" será por votación electrónica, sistema que se implementó hace ya varios años.También este año, y por primera vez, se realizarán en toda la semana previa a la fiesta eventos en reconocidos pubs y discotecas alternativos, comenzando el viernes 3 de Marzo (al finalizar la tradicional Via Blanca) contando con la participación de los actuales reyes de la Vendimia Gay Pablo Guardia y Nicole Ferri, y los candidatos a la corona, esto generará una semana de Vendimia Gay que concluye con la gran fiesta en el Arena Maipú del sábado 11 de Marzo.La web de VPT es www.vendimiaparatodos.com.ar , aunque lo que está en vigencia y al día es la fanpage vendimiaparatodos.