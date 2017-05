Coincidiendo con el viaje de Francisco, las películas sobre Fátima

Los recientes estrenos de «Jacinta», de Jorge Paixao da Costa, y de «Fátima», de Joao Canijo, dan fe de que el cine religioso goza de buena salud en Portugal, especialmente coincidiendo con la visita del Papa Francisco al Santuario de Fátima los días 12 y 13 de mayo. La conmemoración del centenario de las apariciones de la Virgen y la canonización de dos de los tres pastorcillos que acreditaron haberlas visto han disparado no solo el fervor litúrgico sino también su traslación a la gran pantalla.



«Jacinta», basada en la obra homónima de Manuel Arouca, traza una historia protagonizada por Matilde Serrao y Henrique Mello. Se centra en el impacto del milagro mariano de 1917 en la adolescente que lo presenció. Por tanto, hace hincapié en la historia humana, no en la concepción teológica.



El propio autor de la trama original está marcado por estos míticos hechos, pues se convirtió al catolicismo un día de 1997, cuando caminaba por Fátima y se apasionó por la vida de Jacinta Marto. La muchacha solía jugar en la Cova da Iria, y allí mismo la iluminó la aureola de la Virgen. Un acontecimiento que marcó un punto de inflexión para ella, pues sintió entonces la llamada de la trascendencia y dejó atrás definitivamente cualquier rastro mundano. Nuevas sendas dentro de su propio camino, señalado por «aquella señora tan bonita».



Paixao da Costa no tardó en quedarse fascinado por la novela de Arouca, de modo que le propuso trabajar juntos en un proyecto que comenzó como una serie de televisión y terminó en un largometraje que conmueve ahora a los portugueses.



Por su parte, Joao Canijo arma una ficción igualmente basada en hechos reales, aunque no entra en el terreno del 'biopic' sino del retrato colectivo. Sí, porque «Fátima» toma como punto de partida la peregrinación de un grupo de 11 mujeres que sale de Vinhais, en el distrito de Bragança.



Más de 400 kilómetros hasta llegar a su ansiado destino, con las relaciones entre ellas en primer plano para subrayar la dimensión humana que preside un viaje de estas características.



Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida o Vera Barreto son algunas de las protagonistas de este filme que compite en la cartelera de Lisboa y Oporto con las sorpresas del cine independiente esta temporada.



Pero la historia del cine portugués está jalonada por películas que abordan las apariciones de la Virgen desde diferentes de punto de vista: desde el teológico hasta el social, pasando por la conversión del tema en un telón de fondo para episodios más personales. Así lo atestigua este mes la Cinemateca de Lisboa (equivalente a la Filmoteca Nacional en Madrid) con un ciclo denominado «Siete filmes a propósito de Fátima»



La propuesta arranca con el largometraje más antiguo realizado al otro lado de la frontera sobre el tema: «Fátima milagrosa», con la rúbrica del italiano trotamundos Rino Lupo en 1928, es decir, solo 11 años después de los hechos.



Este legendario director, curtido en el cine mudo y fascinado por los encantos de Portugal, se distinguió como el gran maestro de Manoel de Oliveira, a quien puede verse en la cinta en un pequeño papel. Y encadenó sus años en Oporto con el salto a España, donde dejó su sello en «Carmiña, flor de Galicia».



La película incluye algunas imágenes documentales relativas a los acontecimientos que se elevaron a la categoría de mito, que datan de un año antes y constituyen la primera muestra rodada en el país vecino sobre Fátima. En cualquier caso, domina la ficción, a medio camino entre el melodrama amoroso y el costumbrismo.



Ya en la década de los 40, Jorge Brum do Canto puso en pie «Fátima, tierra de fe», cuyo argumento gira en torno a un médico no creyente que se convierte cuando su hijo, víctima de un accidente, es curado por la intervención de la Virgen.



Pero sí, la mirada retrospectiva sobre el Santuario y toda su aureola también tiene registros españoles, tal cual representó Eduardo García Maroto cuando firmó en 1946 «La mantilla de Beatriz», donde se retratan las ceremonias de «coronación» de Nuestra Señora de Fátima en presencia del Cardenal Livio Mazzella, delegado del Papa Pío XII.



Fue antes de que Rafael Gil dirigiese a Inés Orsini, Fernando Rey, María Dulce y Julia Caba Alba en «La señora de Fátima», a mayor gloria de los pastorcillos que presenciaron el advenimiento.



Por su parte, el cineasta luso António de Macedo se fijó en el contexto que rodeó a las apariciones en 'Fátima Story', que ha pasado a los anales como la primera película sobre el tema rodada tras la Revolución de los Claveles, cuando Portugal consiguió zafarse de la dictadura y señaló el camino a la España del tardofranquismo.



«Fátima», de Fabrizio Costa; «En Fátima recé por ti», de Gonçalo C. Luz; o «El milagro según Salomé», de Mário Barroso integran igualmente la lista de filmes alusivos que dialogan entre la religión y el séptimo arte.