Malas noticias para aquellos que, además de Doctor Who, disfrutaban de Class, el 'spin-off' de la mítica serie británica que BBC3 estrenó a fines del año pasado. Según ha confirmado el directivo de la citada cadena, Damian Kavanagh, su nueva apuesta por la ciencia ficción no contará con una segunda temporada.





El directivo británico ha justificado la cancelación explicando que, sencillamente, no encajaba en su parrilla.





"No había nada malo en ella. Pensé que Patrick (Ness) hizo un gran trabajo; exploró un mundo impresionante. Con honestidad, realmente no encajaba con nosotros en BBC3. Algunas series no lo hacen y yo tengo que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer desde un punto de vista dramático".





Descrita como una "Buffy Cazavampiros británica", Class estaba ambientada en el Londres del presente y seguía a un grupo de estudiantes del Coal Hill School que debían aprender a utilizar sus poderes para hacer frente a diversos monstruos galácticos.