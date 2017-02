Ciro Pertusi anunció nuevo material en plena recuperación de su operación

El líder de Jauría y ex Attaque 77, Ciro Pertusi, anunció en su página de Facebook que con su banda trabajan en un nuevo material y en un video, mientras él se recupera de una operación en la garganta.

Si bien no explicó el motivo de la operación, que lo obligó a suspender varias fechas nacionales e internacionales el año pasado, Pertusi indicó anoche en su página que los fonoaudiólogos y otorrinonaringólogos que vio "están más que felices por el resultado general" post operatorio.



El ex Attaque 77, de 48 años, sostuvo que ya recuperó su "tono usual" de voz y que tiene tres meses por delante para retomar el ritmo, mientras, además, volvió a sus clases de canto.



"Por lo pronto, estamos trabajando con un nuevo video con realizción de Seba López (Carajo, entre tantos) y también encarando la mezcla del audio de 'Luz y Fuerza', dvd registrado en vivo en el Teatro del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, con motivo del pasado 45to. aniversario del Cordobazo", escribió.

"Mientras tanto -agregó- Ray, Mauro, Seba y yo estamos en medio de un 'tsunami' compositivo y creativo de ideas que traerán mucho para el futuro de Jauría".



El texto fue acompañado por una foto en la que está sentado en un banco con una guitarra SG y en la que se lo nota muy flaco, cuestión que Pertusi también abordó: según dijo, se debe a que durante los primeros meses luego de la intervención quirúrgica debió alimentarse con líquidos.