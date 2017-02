Ciro, Juanse y un clásico de Los Piojos

Cuando Ciro y los Persas promediaba su setlist sobre el escenario principal, en el cierre de la primera jornada del Cosquín Rock 2017, el cantante anunciaba su primer invitado dentro de un largo show cargado de clásicos propios y de Los Piojos que se extendería durante más de dos horas y cuarto. "Vamos a hacer un viejo tema y vamos a invitar a un viejo amigo: ¡el multifacético Juanse Gutiérrez!", dijo para abrirle paso a Juanse, que vestido con un saco blanco y empuñando una telecaster bordó, se sumó para una guitarrera versión de "Genius" -canción de Los Piojos incluida en el disco Azul, de 1998- aportando su estirpe stone y su característico modo de pellizcar de a borbotones las seis cuerdas, en uno de los cruces más atractivos y celebrados de la noche del sábado.



La aparición del ex Ratones Paranoicos en el show principal de la fecha de apertura de una nueva edición del Cosquín Rock -junto a otro de los músicos argentinos que mejor ha sabido personalizar la música de la banda de Jagger y Richards, aunque a través de un fuerte matiz rioplatense- no resulta un hecho aislado sino el reflejo de un efecto expansivo de reconocimiento para uno de los guitarristas y compositores de rocanrol vivos más importantes e influyentes de nuestro país. Ya sin la presencia de Pappo, la figura de Juanse como referencia de rocanrol y blues parece haber adquirido un nuevo estadío de respeto y reivindicación, sobre todo por parte de las nuevas generaciones de músicos nacionales.



Todo esto años después de haber sido utilizado como figura paródica del prototipo de rockero aparatoso y excesivo.Algunas horas antes de compartir escena junto a Ciro, Juanse ofreció el primero de los tres shows programados para todo el fin de semana largo sobre el escenario Ceremonia Geiser. Junto a su banda, The Band, el guitarrista apareció inserto dentro de una grilla integrada por músicos emergentes del sello Geiser, como Viva Elástico, Francisca y los Exploradores, Juan Ingaramo y Diosque, que formaron parte de Ceremonia, el disco tributo a Los Ratones Paranoicos editado el año pasado.



Fuente: Rolling Stone