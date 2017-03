Chuck Berry: una leyenda forjada a base de respeto

El legendario guitarrista Chuck Berry ha fallecido a los 90 años de edad tras una prolífica carrera en la que el respeto del resto de los artistas ha sido uno de sus pilares fundamentales. Desde los Beatles, a los Rolling Stones; desde los Yardbirds a Bob Dylan, Van Morrison, Kinks o, más tarde, Bruce Springsteen han reconocido su papel fundamental para la música. Un artista que se convirtió en el arquitecto de un género entero.



«Él golpeó mi trasero... Me dijo que él era el rey del rock and roll y yo le contesté que lo era yo. Entonces, él dijo que el rey era él y lo demostró. No volví a discutir con él», dijo Jerry Lee Lewis sobre una pelea con Berry. El mismo Lewis se refirió así Chuck Berry, repitiendo las palabas de su madre: «Tú y Elvis son buenos, pero no Chuck Berry».



«Él me ha dado más dolores de cabeza que Mick Jagger y aún así me gusta», Keith Richards. El guitarrista de los Rolling Stones también llego a asegurar que «es el único tipo que me ha pegado y a quien no se la he devuelto». Precisamente, la banda de rock se ha mostrado devastada por la noticia. «Las canciones de Chuck Berry son eternas», han asegurado tras saber que Berry había fallecido. Richards ha dicho que una de sus «luces se ha apagado».



Mick Jagger, vocalista de los Stones, ha asegurado lo siguiente: «Quiero darle las gracias por todo lo que la música que nos ha dado y que nos inspiró mucho. Él iluminó nuestra adolescencia y dio vida a los sueños de convertirnos en músicos sobre el escenario. Chuck, que era increíble, y su música quedará grabados en nosotros para siempre».



«La gente siempre versionará las canciones de Chuck Berry. Cuando los grupos van a hacer su trabajo, tienen que escuchar a Berry. Si quieres aprender rock 'n' roll, si quieres tocarlo, tienes que empezar por eso», Joe Perry, guitarrista de Aerosmith.



«Si intentas cambiarle el nombre al rock 'n' roll... Deberías llamarlo Chuck Berry», John Lennon, de los Beatles.



Bruce Springsteen, quien nunca ha ocultado su admiración por el músico de St. Louis, se ha despedido de Chuck Berry con un mensaje en Twitter: «Chuck Berry fue el mejor intérprete, guitarrista y magnífico compositor de rock 'n' roll que ha vivido».