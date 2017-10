La trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan es considerada como una de las mejores adaptaciones a la gran pantalla del famoso héroe de DC Comics. A esto hay que añadir la interpretación de Heath Ledger como El Joker en El Caballero Oscuro, quien se hizo con el Oscar póstumo por su trabajo en la segunda entrega de la saga. Y, por si fuese poco, la muerte del joven actor en enero de 2008 rodeó al personaje y la trilogía de un aura de extrañeza que la hizo todavía más atrayente para el espectador.





Mucho se ha hablado de Ledger y El Joker, pero todavía siguen existiendo secretos por descubrir como el que acaba de revelar Christian Bale, quien dio vida a Bruce Wayne en las tres entregas de la saga. Según reveló el actor en una reciente entrevista, Ledger le pidió que le golpease de verdad mientras rodaban una escena de la película (vía THR).





Como puedes ver en la película, Batman empieza a golpear a El Joker y se da cuenta de que no es un enemigo cualquiera. Porque cuanto más le golpea, más lo disfruta. Cuanto más lo golpeo, más lo satisfago. Heath se estaba comportando de una forma muy similar. Estaba incitándome. Y yo le decía, "Ya sabes, no necesito pegarte de verdad. Va a quedar igual de bien si no lo hago. Y él me respondía, 'Vamos. Vamos. Vamos...'. Estaba golpeándose a sí mismo y había paredes alicatadas dentro de ese set que se rompieron y abollaron porque él se arrojaba contra ellas. Su compromiso era total".





La gran química entre Bale y Ledger en esa escena en concreto y el resto de la película es innegable. Por eso, muchos fueron los rumores que apuntaban que el plan era que El Príncipe Payaso del Crimen jugase un papel más importante en la siguiente película titulada El Caballero Oscuro. La leyenda renace. No obstante, el fallecimiento de Ledger a los 29 años truncó los planes de Nolan.