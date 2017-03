El dios nórdico se hizo un cambio radical en Thor: Ragnarok y Entertainment Weekly le da a los fans un primer vistazo a su nuevo corte de pelo en la edición de marzo 17/24. "Fue genial no tener que sentarse en la silla de maquillaje por una hora cada mañana", dijo Chris, quien interpreta el papel desde el 2011. "Se sintió como un renacimiento para mí como actor pero también como personaje".





La revista también le ofreció a los fanáticos de Marvel un primer vistazo al malo de la película: Hela, la diosa de la muerte (Cate Blanchett). Valkiria (Tessa Thompson) también luce increíble en la portada.





Las cosas han cambiado desde que el príncipe de Asgard estuvo en la gran pantalla (sin contar su aparición después de los créditos en Doctor Strange). "Creo que si tienes la suerte de poder hacer la parte tres de una franquicia", dijo Kevin Feige, el presidente de los Estudios Marvel "es tu obligación hacerlo bien".





El director Taika Waititi está de acuerdo. "A veces la gente confunde un cambio en el tono con 'Haremos una comedia ridícula donde a nadie le importe una m**rda lo que ocurra y todo el mundo se droga y habla de cómo salvar el universo", le dijo a la revista. "Queremos que a la gente le importe lo que ocurre y que el héroe triunfe. Es un ligero cambio en el tono nada más. No me siento nervioso, me siento bien al respecto".





Entertainment Weekly también reveló detalles de la trama por primera vez.





Todo comienza con un escape accidental de Hela. "Ella está encerrada desde hace milenios, pero, por error, la liberan y por supuesto no regresa", dice Cate. Después de que ataca a Thor, Hela lo envía a Sakaar, un planeta desolado.





Thor está obligado a convertirse en un gladiador en ese planeta, donde se reencuentra con su amigo/enemigo Hulk (Mark Ruffalo). "[Sakaar] es básicamente donde termina toda la basura del universo, así que allí están todo tipo de formas de vida con increíbles habilidades y poderes. A nadie le importa lo que haya sido Thor en otro mundo", explica Chris. "Su fortaleza es igualada por cualquiera allí".





Thor: Ragnarok, estará en cines a partir del 3 de noviembre. Cuenta con las actuaciones de Idris Elba como Heimdall, Jeff Goldblum como Grandmaster, Tom Hiddleston como Loki, Anthony Hopkins como Odín y Karl Urban como Skurge.





Chris-Hemsworth2.jpg



Fuente: la.eonline.com