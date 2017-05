Chayanne se suma a la música urbana como evolución de su estilo bailable

El puertorriqueño Chayanne se sube al tren de la música urbana de la mano de su compatriota Wisin con su nuevo tema, "Qué me has hecho", y asegura a Efe que no es más que la evolución natural de su estilo de pop romántico y bailable.



Chayanne, de 48 años, explicó que decidió comenzar su nueva aventura musical y se decantó por un sonido fresco "que lo escuchan en el quinceañero, en el bautismo, en la boda, en la playa, en la casa, en el 'barbecue', con los amigos, con la familia, y siempre yo cantándole, a lo que es la pareja, las situaciones de pareja".



En ese contexto, invitó a Juan Luis Morera, mejor conocido como Wisin, a quien admiraba profesionalmente, pero con quien no había compartido personalmente. "Su energía es increíble", agregó.



Con él, entre otros, Chayanne escribió la letra y la melodía de un tema que se inspiró en la visita del cantante a la Gran Muralla China junto con su familia en 2016.



"Lo que quise fue reflejar que cuando hay amor, no hay pared o muro que nos pueda separar", detalló en entrevista con Efe en Miami Beach (EE.UU.).



Para Chayanne, cuyo nombre de pila es Elmer Figueroa, subirse al tren de la música urbana fue algo orgánico, que forma parte no solo de su alma puertorriqueña sino también de su identidad como artista.



De hecho, destacó que su remix con Yandel de "Humanos a Marte" en 2014 fue uno de los primeros experimentos de fusionar el pop con el reguetón.



"Ese es mi estilo. De los 10 años estoy frente al público bailando y cantando", subrayó. "Lo vengo haciendo desde 'Fiesta en América', 'Ese ritmo se baila así', 'Salomé', 'Torero', 'Provócame' y muchas otras. He hecho combinaciones con la música bailable y el acercarme a la música urbana fue lo más natural", indicó.



Sin embargo, destacó que durante su evolución se ha esforzado por mantener un sonido que le identifique y un mensaje de positivismo y alegría, que va en consonancia con la energía que desprende.



Pero antes de tomar la decisión final de apostar por los ritmos urbanos contó con la opinión de sus hijos adolescentes Lorenzo e Isadora, de 19 y 16 años, respectivamente, producto de su matrimonio con la venezolana Marilisa Maronesse.



"Antes de que la canción fuera terminada en el proceso fue pasando el test", afirmó. "Tengo una relación maravillosa en la que cuento todas las cosas en mi casa y tengo mis amigos que dan su opinión y tengo una energía tan bella que me nutre".



El video de la canción, que se estrenó hoy y logró más de cinco millones de visualizaciones en YouTube en menos de ocho horas, se grabó en Universal Studios, en Orlando (EE.UU.), bajo la dirección del cineasta venezolano Daniel Durán, quien también ha trabajado con Pitbull y Lil John, entre otros.



"Lo hicimos en un set que recrea las calles de la ciudad de Nueva York", señaló el artista. "Quisimos que se identificaran con él desde cualquier lugar del mundo. Por eso escogimos un escenario urbano".



Sin embargo, para ellos lo más importante es que se transmitiera "la camaradería y la atmósfera relax que teníamos en el estudio cuando hicimos el tema, y lo logramos", indicó.



Para este proyecto, Chayanne también tuvo que adaptarse al método en boga actualmente en la industria musical de concentrarse en sencillos, en vez de pensar en un disco completo, contrario a como había trabajado desde 1984, cuando comenzó su carrera de solista.



"El último proyecto que yo hice fue un disco hace tres años", dijo en referencia a su álbum "En todo estaré" de 2014.



"Entonces estuve amarrado al disco viendo el 'tsunami' musical que está pasando y todos los cambios tan rápidos que están pasando, entonces nos inclinamos a hacer una sola canción".