Charly García presentó su disco en un recital sorpresa

Charly García presentó su nuevo disco "Random" en el Teatro Caras y Caretas en un show sorpresa dentro de una sala para 385 personas.



El anunció fue realizado a través de las redes sociales del teatro de Sarmiento 2037 a las 18 de ayer, mientras que a las 20.30, el twitter de la sala del Suterh anunciaba que las entradas estaban agotadas.



Según publicó el usuario @2037, luego del anuncio se formaron largas filas en la sala cercana al Congreso de La Nación, tras lo cual comenzaron a subir fotos de la prueba de sonido.



Con agradables melodías, en las que predomina una impronta rockera y una prolija producción con la que pareciera dejar atrás su etapa musical más caótica, Charly García vuelve a apostar a la canción con "Random", su interesante, autorreferencial y parejo nuevo disco de estudio, que saldrá a la venta el próximo viernes, en todos sus formatos.



Una primera escucha de este trabajo, que llevó varios años de preparación, deja una agradable sensación de reencontrarse musicalmente con el Charly previo a su etapa "Say No More", con pasajes que recuerdan a discos como "Filosofía barata y zapatos de goma" o "La hija de la lágrima", más allá de que mantiene ese concepto en la gráfica que acompaña el disco.



A lo largo de diez canciones de un nivel parejo, en las que cuesta encontrar puntos altos o bajos, García apela a sumar cuidadas capas de teclados y delicados groove de bajos para armar cada tema, con el solo agregado de baterías aportadas por Fernando Samalea, las sutiles guitarras de Kiuge Hayashida Soiza y coros de Rosario Ortega, que apuntalan su labor vocal.