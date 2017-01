Chano: "No quiero ser un ídolo, los ídolos terminan muertos"

A una semana de haber recibido el alta médica luego de permanecer internado cuatro días por presentar un cuadro de "deshidratación, hipertensión arterial y confusión", Santiago "Chano" Charpentier apareció en un evento en Mar del Plata y habló de su salud.

El cantante estuvo presente en el recital que Axel brindó en Mar del Plata y no esquivó a la prensa. Además, aprovechó la cámara de Crónica para agradecerle a su mamá por haber pasado año nuevo junto a él durante su internación. "Tengo la mejor mamá del mundo", dijo.

"Soy un pibe que le cuesta algunas cosas, relacionarse. Ahora no tengo manager, no tengo prensa, es un quilombo... pero tengo una canción que esta sonando en todos lados (Carnavalintro)", dijo y agradeció a sus fans por el apoyo.

Luego agregó: "Obvio que Tan Biónica volverá, yo no quería ser solista, grabé esa canción llorando. Nunca había grabado una canción sin que mi hermano no esté produciéndome".

"Voy a tener que pedir mucha ayuda para hacer mi disco. Es empezar de cero. Lo único que tengo es buena onda y ganas de darle linda música al país", se sinceró.

Cuando el cronista le dijo que él era un ídolo, enseguida Chano aclaró: "No soy un ídolo. Soy un cantante que aprendió algunos trucos, una persona normal, falible, honesto, amoroso, deshonesto muchas veces, me mando cagadas. No quiero ser un ídolo. Los ídolos terminan muertos y yo quiero estar vivo y estar bien, y que mi familia me cuide".

Al preguntarle en qué llegó a Mar del Plata, el cantante dijo: "En auto, manejando". "¿Querés hacerme un test de alcoholemia?", cerró con una sonrisa.