Cerati revive en un concierto de alto vuelo

La música de Gustavo Cerati vuelve a convocar un espectáculo en el que público y artistas se confunden en una misma admiración, dejando fluir las sensaciones que despierta en cada uno una obra monumental, tal como si estuviéramos frente al legado de Mozart o Chopin.



Sí. La comparación puede sonar exagerada pero ese viaje sonoro a través de una orquesta encantada por las composiciones del recordado músico repetirá su experiencia local cuando mañana suba al escenario del teatro Plaza, en Godoy Cruz.



Se trata de Gustavo Cerati Sinfónico, el concierto que propone la agrupación santafesina Música para Volar, y que en cada lugar donde lo presenta lo hace mediante la reunión con artistas locales. En este caso, bajo la batuta de Pablo Herrero Pondal, los músicos son en su mayoría integrantes de la Sinfónica y Filarmónica mendocinas.



"Estamos muy ilusionados porque el público mendocino respondió muy bien al espectáculo y nos encontramos con una orquesta de alto nivel. Esto hace que volvamos para concretar allí otra vez nuestro sueño", expresó el batero y vocalista de Música para Volar, José Matteuci. El grupo se completa con Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voces y Bruno Moreno en teclados.



Cuidando hasta los mínimos detalles, para estar a la altura del homenajeado, Música para Volar se preocupa por una puesta en escena muy visual, con proyecciones en directo, sonido amplificado para cada espacio teatral y un diseño lumínico acorde para cada momento del show.



Para crear Gustavo Cerati Sinfónico, el compositor Bruno Moreno produjo arreglos originales que emulan los paisajes sonoros generados en las grabaciones, y la sonoridad de este homenaje propone un paseo emotivo por las canciones inmortales de Cerati.



La selección de temas hará un recorrido por todas las etapas del cantante fallecido el 4 de setiembre de 2014, desde Soda Stereo hasta sus discos solistas.



"Nuestra particularidad es compartir escenario con un ensamble de músicos de cada provincia adonde vamos. Entonces, eso le impone su propia sonoridad a cada presentación", dijo Matteucci.

En Mendoza volverán a convocar al Coro de Regatas y un total de 30 músicos locales. Esta modalidad hace que la banda aterrice un día antes al menos para hacer un par de ensayos generales.



En cuanto al armado del repertorio para abarcar la obra de un artista como Cerati, el batero de Música para Volar reconoció: "No nos resulta fácil, la idea nuestra es plasmar todas las búsquedas compositivas de Gustavo, en cada momento de su carrera". Y describió: "Hay canciones que son rockeras, otras que dialogan con la música electrónica, otras que son más folclóricas. Lo mismo pasa con la letrística. Es exquisito el gran repertorio de Gustavo, tanto con Soda como en solitario".



Música para Volar todavía no ha grabado un disco –"tendríamos que hacer cada uno por ciudad o elegir un tema de cada lugar donde actuamos"– pero no está descartado.



Como tampoco el tomar la vida musical de otro artista de la magnitud de Gustavo Cerati para tributar en escena.



"El montaje de este espectáculo sobre Cerati era para nosotros un sueño. Y lo cumplimos. Y lo mantenemos debido a la hermosa repercusión del público. Nos sigue dando muchas satisfacciones. Pero no descarto que en algún momento podamos hacer algo parecido con otro músico. Es todo un proceso", sostuvo Matteucci sobre la misión de su grupo, que está en "hacer revivir el universo compositivo y sonoro de Gustavo Cerati".



"Esa canción, que está en un lugar de nuestros corazones como una referencia ineludible a nuestra propia música, aparece como en un caleidoscopio redescubierta en cada show. Y eso gracias a la nobleza de la canción, a la riqueza del autor", cerró.