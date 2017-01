Con un nuevo disco en el que alterna temas nuevos con versiones en vivo de sus viejos clásicos, la cantante Celeste Carballo lamentó que en la actualidad se viva en el país con la misma "carga de violencia" que en plena guerra de Malvinas, lo que la llevó a componer su hit "Me vuelvo cada día más loca" como un grito de desahogo.



"En ese momento pensé 'esto no es normal, esta violencia no está bien'. Y hoy sigo pensando exactamente lo mismo. Hoy está esa misma carga de violencia como cayéndose en la gente", afirmó la cantante, de 60 años.



En diálogo con el programa "Mucho Por Hacer", que sale al aire por FM UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Celeste Carballo sostuvo que "hoy el violento es el pibe, pero también lo es la policía, también lo es el Estado, también lo es el poder económico".



Primera mujer en adquirir categoría de prócer en un género hasta ella exclusivamente reservado a los hombres, Celeste Carballo se prepara para actuar el mes próximo en el legendario Cosquín Rock como parte de la celebración por los 50 años del rock de la Argentina.



Celeste llegará al festival con un nuevo disco bajo el brazo titulado "Se vuelve cada día más loca por amor al blues", resultado de la fusión de dos proyectos discográficos, uno de ellos destinado a reflotar su primer y exitoso disco solista y el otro reservado a presentar material inédito.



"Hicimos en el teatro Opera lo mejor de 'Me vuelvo cada día más loca' en vivo con los arreglos originales con la idea de grabarlos y de ese modo recuperar los derechos fonomecánicos de ese disco, que está descatalogado desde hace tiempo, y poder incorporarlo a mi sello, CCDigital", explicó la cantante.



Paralelamente, Celeste venía grabando temas de estudio para un disco que iba a titularse "Por amor al blues": "Yo tenía pensado hacer dos discos. Grabamos 'Amanecer de un día García', con Juanse de invitado; 'Hermano sol', que es una canción que le hice a Pappo; 'A cada paso', que la grabé tocando yo todos los instrumentos... También tenía grabada 'Por amor al blues', que es una canción country", recordó. Y agregó: "Por otro lado, en el Opera también presentamos algunos temas nuevos, como por ejemplo 'Alfonsina volvió a nacer', que es una zamba, y 'Debajo del aguaribay' que es una canción que vengo tocando hace como 15 años y nunca había grabado".



"Y me encantó cómo se unió el repertorio, cómo se emparentó el material de 'Por amor al bues' con el de 'Me vuelvo cada día más loca'. Ahí nació la idea de unirlos en un solo disco y unir también los títulos", explicó.



Uno de los temas nuevos, "Amanecer de un día García", cuenta la anécdota de un encuentro con Charly en un boliche de Villa Gesell que se prolongó en una zapada en un bar de Mar Azul y luego en la playa hasta que salió el sol.



"Los shows del verano, no sé por qué, siempre son más divertidos...", resumió al recordar aquel momento junto al exSeru Giran.



Sobre el tema que le dedicó a Pappo y su relación con el desaparecido guitarrista rememoró: "él me vino a ver en mi primer show, en los 70, y tocamos mucho juntos inclusive antes de que yo grabara mi primer disco solista".



"El vivía en La Paternal y yo en Devoto. Venía a tomar mate a la mañana con mi vieja y conmigo, y nos hicimos grandes amigos. Eramos muy chicos los dos y teníamos mucha música para hacer", contó.

Consultada sobre qué sintió cuando se enteró de la trágica muerte de Pappo, fue tajante al responder: "No tengo recuerdo de ese momento. Yo recuerdo a la gente en acción".



En cuanto a los planes de presentación del nuevo disco, se entusiasmó al resaltar que con su banda estarán "tocando en febrero en Cosquín Rock para mucha gente de todo el país", fundamentalmente porque "a veces no es fácil ir a tocar a todos los lugares y está bueno que entonces todo el mundo vaya para un lugar".